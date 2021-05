"El populismo debilita el sistema institucional" Nacionales 06 de mayo de 2021 Redacción Por MACRI

El ex presidente Mauricio Macri afirmó que la Argentina es "azotada" por el "populismo" y consideró que eso hace que se debilite el sistema institucional y se produzcan "ataques a la independencia judicial". "El populismo que azota a mi país debilita el sistema institucional, cercena la libertad de expresión y ataca la independencia judicial", subrayó el ex mandatario, al participar del foro "Defensa de la democracia en las Américas" en un hotel de Miami, en Estados Unidos.

El líder del PRO lanzó duras críticas a las negociaciones por de adquisición de vacunas contra el coronavirus que hizo el gobierno de Alberto Fernández y consideró que se hicieron con una "ineptitud absoluta".

Al respecto, sostuvo que "poco más del 2% de la población ha recibido las dos dosis para estar protegidos".

"No hay ninguna crisis sanitaria que justifique nos arrebaten nuestras libertades, eso es inaceptable", se quejó Macri, al apuntar a los DNU con restricciones.