Rumores sobre un posible despido de Valtteri Bottas Deportes 05 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA EN LA MIRA. En su equipo esperan más del piloto finlandés.

La prensa europea comenta, a partir de lo publicado en un diario inglés, que Valtteri Bottas podría ser despedido por Mercedes antes del final de la temporada y George Russell se convertiría en el nuevo compañero de equipo de Lewis Hamilton. Todo ello según ha publicado en su edición de ayer 'Daily Mail'.

El periódico británico basó la noticia en una fuente anónima de Mercedes. Según este, el equipo está perdiendo la confianza en Bottas. "Hay cierta agitación en la fábrica por causa de Valtteri", dice esta fuente anónima. "No está a punto, lo cual quedó más claro con lo que le vimos hacer a Russell en Bahréin", dice en referencia a que casi le gana el año pasado con el Mercedes, cuando el inglés tuvo que sustituir a Lewis Hamilton.

El hecho de que los resultados de Bottas en Mercedes no cumplan las expectativas, no es algo nuevo. En el tiempo que lleva junto a Hamilton, éste ha conseguido 44 triunfos, por los 9 del finlandés. Cuando Russell reemplazó a Hamilton en Bahrein (Gran Premio de Sakhir) el joven británico lo superó claramente en la carrera.

El despido prematuro de Bottas se podría acelerar por la durísima batalla por el título del campeonato de constructores, con un Red Bull Racing más fuerte. "Mercedes no lo tendrá fácil para ganar el título esta temporada. Un segundo piloto fuerte junto a Hamilton es, por lo tanto, más necesario que nunca", según el rotativo británico. La decisión final la tomará el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, quien hasta ahora continúa apoyando abiertamente a Bottas.



KUBICA SALE A PISTA

Este viernes, cuando el Mundial de Fórmula 1 comience la cuarta fecha de la temporada en el circuito de Barcelona, escenario del Gran Premio de España, Robert Kubica volverá a conducir el Alfa Romeo C41 de Kimi Räikkönen. El polaco, piloto de reserva y tester del equipo italiano, también será parte de los ensayos que se realizarán entre lunes y martes en el mismo trazado, junto a la gente de Pirelli, en un nuevo test de los neumáticos de 18 pulgadas que se utilizarán en 2022.

“Estoy deseando volver a subirme al coche este viernes y la semana que viene. Habiendo conducido por última vez el C41 en Barcelona, en febrero, estoy deseando ver cuánto ha progresado el coche desde entonces. Conducir un coche de Fórmula Uno es siempre una experiencia especial y estoy deseando contribuir al esfuerzo del equipo en la batalla del medio del pelotón. Además, conducir los nuevos neumáticos de 18 pulgadas será una nueva experiencia”, indicó Kubica.