Fue operado Quartararo

FOTO REDES SOCIALES TODO BIEN. El francés se lesionó un brazo.

El francés Fabio Quartararo, quien el domingo sufrió una dolencia en su brazo derecho en la competencia de Jerez, que le impidió mantener el ritmo de carrera y perdió varias posiciones, fue operado en su brazo derecho de síndrome compartimental (afección grave que implica aumento de la presión en un compartimento muscular).

El francés del equipo Petronas SRT de Yamaha no participó de las pruebas posteriores a la competencia y viajó a Francia, donde consultó al doctor Olivier Dufour en Marsella y éste decidió la intervención quirúrgica en Aix-en-Provence. “El médico me dijo que la cirugía salió muy bien. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar en el brazo esta semana para poder estar al 100% en forma en Le Mans. Me siento muy positivo sobre mi recuperación y no puedo esperar para volver a montar en mi M1”, indicó el galo.

Quartararo es ya el tercer piloto de la categoría reina que tiene que ser operado de estos problemas, ya que tras las dos citas de Qatar lo hicieron Jack Miller -precisamente el ganador en Jerez tras el hundimiento del francés- e Iker Lecuona.