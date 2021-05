Guido Pella debió retirarse en Madrid Deportes 05 de mayo de 2021 Redacción Por TENIS

FOTO WEB LAMENTO. El bahiense no pudo seguir jugando.

El bahiense Guido Pella (55° del ranking mundial) debió retirarse ayer por una lesión en su debut en el Masters 1000 de Madrid, cuando perdía ante el joven italiano Jannik Sinner (18°), de 19 años. Pella se resintió de su molestia en el aductor de la pierna derecha cuando caía parcialmente por 6-2 y 4-4, similar a lo que le ocurrió la semana pasada en la segunda ronda del ATP 250 de Munich, en Alemania.

En ese encuentro, el bahiense se encontraba 6-4 y 0-2 ante el australiano John Millman y su presencia en el polvo de ladrillo madrileño había quedado en duda, aunque finalmente pudo actuar y peleó hasta donde pudo con el talentoso Sinner.

El lunes, en el mismo certamen, el azuleño Federico Delbonis, ubicado en el puesto 79, dio uno de los golpes al eliminar al español Pablo Carreño Busta (12°). Delbonis se impuso en tres sets por 3-6, 6-4 y 6-3, en algo más de dos horas de partido, y ahora se enfrentará al vencedor del partido entre el estadounidense Taylor Fritz y el español Albert Ramos Viñolas.

"Al principio no sentía nada. Me empecé a reír porque nunca había jugado con porcentajes tan bajos como en el primer set. No encontraba mi saque y de ahí mi juego se iba desmoronando", explicó Delbonis tras el triunfo. El otro argentino en el cuadro principal de singles es el porteño Diego Schwartzman (9°), que saltará a la cancha en la segunda fase del torneo español contra el ruso Aslan Karatsev (27°), verdugo este lunes del francés Ugo humbert (31°) por 7-5 y 6-4.



CON PUBLICO EN ROMA

Cada vez falta menos para lo que será el inicio del Masters 1000 de Roma, el cual se disputará desde el domingo 9 de mayo hasta el domingo 16. Valentina Vezzali, subsecretaria de Deportes de Italia, anunció que se habilitará la presencia de público a partir de los octavos de final.

En total, el 25% de la capacidad estará permitida: " El torneo reabrirá el deporte al público y es el rayo de luz al final del túnel. Agradezco al ministro Speranza y al Comité Técnico Científico, con los que trabajamos para lograr esto", aseguró, según público la Agencia ANSA. Al mismo tiempo, los espectadores estarán obligados a respetar el distanciamiento social y al uso de barbijos.

En tanto, Virgina Riggi, alcadesa de Roma, destacó lo positivo de esta decisión: "Es una decisión importante. Ya estamos trabajando para garantizar la máxima capacidad para todos. Es una gran señal de relanzamiento y reanudación. Es la señal que se precisaba", puntualizó.



EN PRAGA

El argentino Renzo Olivo avanzó a los octavos de final del Challenger de tenis de Praga, en la República Checa, al vencer en el debut al austríaco Dennis Novak por 6-4 y 7-6 (7-1). El rosarino Olivo, ubicado en el puesto 210 del ranking mundial de la ATP, derrotó a Novak, situado en el lugar 111 del escalafón ecuménico del tenis, luego de 1 hora y 53 minutos de juego.