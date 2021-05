Rugby Championship de agosto a octubre Deportes 05 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El Rugby Championship se jugaría en Nueva Zelanda y Australia de agosto a octubre, según publicó el New Zealand Herald, que añade la posibilidad de que Los Pumas se midan con los Springboks en otras sedes. El medio periodístico neozelandés agrega que los All Blacks jugarían contra los Wallabies el 7, 14 y 21 de agosto, con Wellington, Melbourne y Auckland como lugares probables.

Además, menciona que el seleccionado local recibiría a Los Pumas en Dunedin o Hamilton y a los Springboks en el Eden Park de Auckland. La Sanzaar, organizadora del Rugby Championship y cuya sede está en Sidney, busca también soluciones para los traslados de Argentina y Sudáfrica fuera de las sedes de Australia y Nueva Zelanda.

El calendario del Championship será presentado por Sanzaar dentro de dos semanas.



LEGUIZAMON A ESTADOS UNIDOS

El argentino Juan Manuel Leguizamón, ex integrante de Los Pumas, jugará en el United New York, franquicia que participa en la Mayor League Rugby (MLR) de Estados Unidos y que este martes anunció su contratación hasta el final de la actual temporada de la MLR. El tercera línea santiagueño, de 38 años, tenía un precontrato con Seattle Seawolves pero la pandemia le impidió sumarse al equipo y la chance se diluyó.