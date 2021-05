Malestar en Federaciones por suspensión de competencias

La interrupción de las competencias deportivas a nivel local y provincial, determinadas hace más de dos semanas por el decreto del Gobernador Omar Perotti, sumadas a diversas interpretaciones y diferencias con el último decreto del presidente de la Nación Alberto Fernández, han generado un movimiento de cierto malestar en dirigentes de distintas Federaciones y Asociaciones deportivas de nuestra provincia.

Recordemos que el decreto 447/21 rubricado por Perotti se extiende hasta el 21 de mayo. El mayor malestar se plantea al señalar que el decreto nacional número 287/2021, en su artículo 16 señala que "Queda autorizada la realización de las competencias oficiales nacionales, regionales y provinciales de deportes en lugares cerrados siempre y cuando cuenten con protocolos aprobados por las autoridades sanitarias nacionales y/o provinciales, según corresponda".

En consecuencia, para el gobierno nacional están autorizadas las competencias deportivas, pero las autoridades provinciales no, aunque si es cierto que se permite la continuidad de los entrenamientos, con el cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes.

En las últimas horas trascendió que los dirigentes iban a reunirse con la intención de elevar un petitorio a las autoridades provinciales, con la finalidad que el gobierno revea la prohibición de no permitir competencias deportivas en el territorio santafesino, atendiendo a que el gobierno nacional si lo permite, y segundo, en razón que el deporte no sería el generador de contagios.

En declaraciones efectuadas a LT10 de Santa Fe, Carlos Lanzaro (presidente de la Federación Santafesina de Fútbol), manifestó que "cuando se dieron las restricciones nos dimos cuenta del malestar general, sobre todo por cómo se manejan las decisiones. Nunca nos convocaron para saber qué es lo mejor, qué se podría hacer. Van a cerrar las cosas que se organizan solas, hablo de todo el deporte, no solo del fútbol”.

Lanzaro es el dirigente que más se ha pronunciado en este aspecto, representando la inquietud de las distintas Ligas de fútbol de la provincia.

Explicó que “Si mirás el decreto nacional, habilita las actividades organizadas, en nuestro decreto cortaron eso para que no esté, es algo increíble”. Por último, manifestó: “Ya hemos presentado dos notas donde no las contestaron, la idea es ver a donde vamos y cómo nos organizamos, es no tener un ida y vuelta muy difícil. Nos vemos poco representados por la ministra (Claudia Giaccone)".

No obstante, cabe aclarar que el gobierno provincial tiene sus propias facultades para sumar restricciones a los decretos nacionales, en caso que lo considere necesario.