Se confirmó el grado de lesión de Facundo Soloa Deportes 05 de mayo de 2021 Redacción Por Como se preveía, fue una distensión de ligamentos en la rodilla derecha

FOTO PRENSA ATLETICO EN EL MONUMENTAL. Soloa junto a Piñero frente a Morón.

Este martes se conoció el diagnóstico de la lesión de Facundo Soloa, tras la lesión sufrida el domingo en el partido donde Atlético de Rafaela derrotó al Deportivo Morón por 3 a 1, en el marco de la octava fecha de la Primera Nacional. El volante de la Crema sufrió, como se preveía, la distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y estará, como mínimo, un mes fuera de las canchas dependiendo de la evolución y rehabilitación.

Con ello, y como ocurriera ante el Gallito, Federico Recalde estará siendo su reemplazante y seguramente disputará el primer encuentro como titular el sábado a las 15.30, cuando el equipo dirigido por Walter Otta visite a Ferro Carril Oeste, en Caballito. Cabe recordar que la zona media del plantel celeste, en cuanto a lo específico de futbolistas con características de recuperación, ha quedado disminuida luego de la partida de Emiliano Romero a Belgrano. Por ello el entrenador y cuerpo técnico deberá recurrir a algunos jóvenes de Liga Rafaelina o inferiores de AFA (hasta aquí el único con algunos minutos en la categoría es Gonzalo Allassia) en caso de necesitarlo.



DIRIGE ZUNINO

Anoche se conocieron los árbitros de la novena fecha de la Primera Nacional. Quien dirigirá en Caballito el sábado para Ferro y Atlético de Rafaela será Zebastián Zunino.



EMPATE EN EL CIERRE

Fue 0 a 0 el duelo entre Villa Dálmine y Defensores de Belgrano, que ayer completó la disputa de la octava fecha de la Zona B. Con este resultado, el Dragón quedó octavo con 11 puntos, mientras que Dálmine sigue sin ganar y está penúltimo con 6 unidades.



ROMAN MARTINEZ SE FUE DE TIGRE

Román Martínez, volante de Tigre, rescindió su contrato con la institución luego de estar cuatro meses entrenando por su cuenta desde que en enero pasado el DT, Diego Martínez, le había comunicado que no sería tenido en cuenta. “Me quiero despedir de la gente del Matador con la que estaré siempre muy agradecido por el afecto recibido en las distintas etapas que me tocó defender esta camiseta”, expresó Román en su cuenta de Instagram.

En cuanto a su futuro futbolístico, el volante manifestó que “esta historia todavía no tiene fin” y que seguirá “jugando al fútbol".