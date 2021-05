Reclaman la repavimentación de la Ruta que une con Virginia

MOISÉS VILLE.- Desde la oficina del senador Felipe Michlig se puso de relieve un acto concretado el pasado lunes.

En tal sentido se hizo saber que el senador, Felipe Michlig, junto al presidente comunal, Gustavo Barceló y el diputado Marcelo González encabezaron el pasado lunes un acto multisectorial en donde se presentaron nuevas incorporaciones al parque automotor comunal, se entregaron aportes a instituciones y recibieron un petitorio para ser elevado al gobernador, Omar Perotti por la repavimentación de la Ruta Provincial N° 69, tramo Moisés Ville- Virginia.

En la oportunidad el Senador también se refirió a la situación de la pandemia destacando “el buen diálogo que existe con la ministra de Salud Sonia Martorano, a quien le he planteado la necesidad de optimizar el sistema de vacunación y nivelar la población objetivo en todos los Departamentos, como así también aumentar el número de testeo y que el Plan Detectar llegue a Moisés Ville”.

Durante el acto desarrollado en el Monumento del Centenario de la localidad, también estuvieron presentes el senador suplente, Edgardo Martino, los presidentes comunales de Constanza, Claudio Cuaranta y de Colonia Bossi, Gustavo Capella; el coordinador Marcelo Airaldo, representantes de entidades intermedias, miembros de la Comuna, entre otros.



Repavimentación de la Ruta Moisés Ville- Virginia

En la oportunidad los legisladores provinciales recibieron un petitorio firmado por todas las autoridades locales y fuerzas vivas de la comunidad para ser presentado al gobernador Omar Perotti solicitando la urgente reparación de la Ruta Moisés Ville- Virginia.

Michlig, señaló al respecto que “por enésima vez estamos reclamando por esta obra y celebramos que hoy también se sumen todas las fuerzas vivas firmantes del petitorio. El actual gobierno provincial tiene que entender que esta es una prioridad para toda la región. En el gobierno anterior logramos dejar la ruta nueva hacia la RN34 y hoy es imperioso avanzar en el tramo restante hacia Virginia. Ojalá las autoridades provinciales puedan dimensionar la importancia del pedido, que tiene que ver con el dinamismo de la producción de toda la región y la seguridad de todas las personas que a menudo utilizan este trayecto”. Tampoco dejaremos de insistir con la necesidad del urgente bacheo intensivo de la RP13 desde San Cristóbal hasta la RN34, y próxima repavimentación, por las mismas razones”.

Al respecto, el primer mandatario local dijo que “este pedido al Gobernador por la repavimentación es contundente, están todas las instituciones, por lo que pedimos que se deje de hacer oídos sordos, porque está en juego la vida misma de las personas que circulan por la misma”.



Nuevos rodados y aportes del FAE y FOM

Durante el acto el Pte. Comunal, Gustavo Barceló, enumeró que “hoy estamos entregando a las 7 instituciones educativas aportes correspondientes al Fondo de Asistencia Educativa (FAE), por más de $500 mil. También estamos presentando la adquisición de una nueva rastra de tiro excéntrico y una camioneta adquirida por la Comuna de Moisés Ville con fondo de obras menores y un adelanto de $300 mil de recursos propios. Son elementos muy necesarios ya que la camioneta con la contamos es modelo 1970 y la máquina de discos más antigua aún”.

A su vez agregó que "gracias al senador Michlig, que a mí pedido, hoy podemos estar acercando aportes a la Subcomisión de padel y de bochas del Club Tiro Federal, al Club Argentino y al SAMCo local”.

Sobre el particular el senador Michlig asumió el compromiso de “seguir apoyando a las instituciones en su conjunto y estaremos acercando en lo inmediato otro aporte al SAMCo”. A su vez agregó que “con el aporte del FOM aprobado la semana anterior que venimos gestionando se podrá avanzar con bacheo intensivo en el radio urbano”.

El diputado González destacó el trabajo conjunto con todas las fuerzas de la comunidad y ponderó el esfuerzo extraordinario que hizo la Comuna para adquirir estos nuevos rodados. También quiero decirle que con el senador hacemos un trabajo en espejo y acá tengo los proyectos y notas elevadas al gobernador Perotti, por la repavimentación de la ruta y sin embargo no hemos recibido respuesta”. También el legislador recordó la “indiferencia del gobierno para dar una solución en cuanto al boleto educativo rural”.