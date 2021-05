Ejecutan 4 nuevas cuadras de pavimento

RAMONA. - En reciente informe de prensa la Comuna local destacó que con fondos provinciales del Plan Incluir se iniciará a la brevedad la pavimentación de cuatro nuevas cuadras con las cuales se buscará consolidar el proceso de urbanización de los sectores a intervenir, mejorando su conexión vial, estética e higiene.

De esta manera, el gobierno provincial implementa una política integral para transformar áreas urbanas a partir de obras de infraestructura, equipamiento barrial y de la presencia del Estado para acercar servicios, beneficios y el acompañamiento que la población necesita.

La puesta en marcha de obras genera de manera inmediata la creación de puestos de trabajo genuino para los habitantes de cada municipio y comuna. A su vez, también, un aumento del consumo local, reducción de situaciones de violencia con raíz en la inequidad y, desde las obras de infraestructura, un espacio público más seguro.



FINALIZÓ EL CURSO DE COACHING

En lo que ha sido una primera experiencia calificada como sumamente provechosa por sus participantes, llegó a su fin la propuesta de formación para el desarrollo de habilidades de comunicación y de liderazgo dictado por la Lic. Nora Raimondo. La propuesta contó ocho encuentros y estuvo dirigida a mandos medios de empresas y organizaciones con el objetivo principal puesto en promover el autoconocimiento y el contacto de la persona con su entorno.

La actividad tiene un enfoque estratégico orientado a acompañar procesos de cambio institucional estimulando modelos de liderazgo, comunicación, resolución de conflictos, consensos, toma de decisiones y gestión del capital humano.

La misma fue financiada a través de un aporte no reintegrable del Ministerio de la Producción de la Provincia, para costear acciones de formación de personal de PyMES santafesinas y aumentar su nivel de conocimientos frente a los cambios que ocurren en el mercado laboral, mejorando su competitividad. Una articulación del sector privado y el estado local y provincial en miras a la permanente formación y calificación atendiendo la dinámica de las innovaciones, en general y del entramado productivo santafesino, en particular.



PRESENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

Atendiendo al desarrollo nuevos proyectos productivos que, aparte de su evidente función económica, satisfagan necesidades sociales vinculadas a la creación de empleo, José Barbero presentó una serie de propuestas ante el Ministerio de la Producción para su consideración y eventual financiamiento.

El Director Provincial de Producción Pecuaria y Avícola, Rubén Alcaraz, fue quien en representación del organismo provincial recepcionó las propuestas, acordando un trabajo de ajustes técnicos para su eventual concreción.



ENTREGA DE CREDITOS DE LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO

El mandatario ramonense cumplimentó la entrega a emprendedores de la asistencia financiera para inversiones de capital, compra de materia prima e insumos y otros gastos estructurales, dentro de las opciones que ofrece la Asociación Regional para el Desarrollo del Departamento Castellanos.

En esta ocasión los créditos beneficiaron a emprendimientos de la localidad por un total de $ 200.000 con tasa al 18 % anual y amortización en hasta 36 meses, para iniciar o ampliar la actividad, en este caso particular la elaboración de embutidos y de cerveza artesanal.

Un herramienta más que dispone el gobierno local para fortalecer y diversificar la matriz productiva, que se suma a otras medidas concretas en el mismo sentido.