La realidad de los gimnasios Locales 05 de mayo de 2021 Redacción Por Luego de un 2020 en el que la pandemia arrasó con muchos gimnasios en el país y en la provincia, el sector pudo salir aplicando protocolos y encarando una reconversión poder trabajar e ir adaptándose a las disposiciones vigentes. Hoy el límite horario vuelve a preocuparlos.

Sin duda que el sector de los gimnasios fue uno de los más perjudicados el año pasado tras la crisis del coronavirus. Los mismos tuvieron que esperar durante algunos meses para reabrir, con consecuencias que para muchos fueron determinantes, ya que tuvieron que cerrar sus centros, acorralados por las deudas.

“La realidad es que tenemos que darle diferentes enfoques, dice el profe de educación física Marcelo Borio, quien explica que “si lo miramos desde el lado de la salud genera una responsabilidad en la comunidad, si lo miramos desde el lado comercial somos uno de los damnificados. El año pasado, creo que la experiencia nos brindó que el corte de todo por tres meses no sirvió para nada, nosotros perdimos un 300% e incluso más porque la rueda no comenzó enseguida”.

“Este 2021 venimos bien y cuando se habla de deportes se debería también hablar de salud, inmunológicamente nos hacemos más fuertes y además despejamos un poco la mente; siempre por supuesto brindando todas las comodidades en el lugar donde estamos. Ahora, con las nuevas restricciones debemos cerrar a las 20, -a todos nos perjudica, no solo a mi gimnasio- unificar horarios es juntar gente, porque estamos hablando de clases divididas y ahora las tenemos que hacer unidas. A mí me da la sensación de que no somos creativos, no somos ingeniosos”, afirmó Borio.

El titular del gimnasio, expresó que “me parece que primero deberíamos poner el foco en las áreas donde cada uno sabe. Nosotros tenemos a Ignacio Podio como subsecretario de Deportes y creo que debería ser él quien decida cómo deben funcionar los gimnasios, los clubes, porque está siempre informado, sabe de la realidad de cada uno y nosotros podemos brindar esa experiencia que tenemos y que vamos adquiriendo en la práctica. Si somos responsables y cerramos a las 20 porque tenemos una finalidad, es decir, ir hacia un panorama mejor en relación a la pandemia, bienvenido sea”. Y agregó: “Para mí el gimnasio no solo genera un bienestar personal, sino que da salud.

Acerca de los protocolos, dijo que “desde que pudimos volver a abrir, nosotros seguimos con la sanitización adecuada de los lugares, mientras estamos realizando deportes el barbijo no lo podemos usar, sí cuando llegamos al lugar y cuando nos retiramos; además se sostiene el distanciamiento y se ventilan los espacios”.