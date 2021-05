"Me apena ver la decrepitud del derecho convertida en sentencia"

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Tras la decisión de la Corte Suprema que respaldó a la Ciudad en el conflicto con el Gobierno por las clases presenciales, el presidente Alberto Fernández aseguró ayer que seguirá cuidando la salud de los argentinos "por más que escriban muchas hojas en sentencias", en tanto que cuestionó "la decrepitud" del derecho.

"Estamos en un tiempo muy difícil, donde la pandemia no nos da respiro, y donde yo voy a seguir cuidando la salud de los argentinos y las argentinas por más que escriban muchas hojas en sentencias", indicó el primer mandatario en el lanzamiento del Plan Juana Manso de entrega de notebooks a estudiantes del colegio secundario.

Durante el acto que compartió con con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la planta de la firma BGH en el partido de Ezeiza Fernández se definió como "un hombre que ama y reivindica el Estado de derecho", pero remarcó que se siente "muy apenado" por lo que a su criterio ocurre en la Justicia.

"Como hace más de 30 años que enseño derecho en la Ciudad de Buenos Aires, no saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias. Deberemos luchar contra eso y estar más unidos que nunca para cuidarnos todos y todas", sostuvo el jefe de Estado.

Y en clara referencia al fallo de la Corte, apuntó: "Es un tiempo donde hay virus que el ojo humano no ve y ataca la salud, la vida y la economía de los pueblos. Ese es el verdadero problema que tenemos. Lo que hacemos, lo hacemos para cuidar la salud de nuestra gente, contra eso, dicten las sentencias que quieran".

En tanto, tras el lanzamiento del Plan Juana Manso que brindará netbooks a 633 mil chicos este año, el Presidente manifestó que "el acceso a internet para un niño o un joven es lo que en mi época era acceder a un libro. Hoy el conocimiento es central y las sociedades ricas son las que desarrollan la educación y el conocimiento".

"Es importante desarrollar la educación con criterios de igualdad. El mérito existe, no tengo ninguna duda, pero exige que todos salgan del mismo punto de partida. Generalmente, llegan a la meta los que están muy aventajados socialmente", señaló.

"Tratar de que todos partan del mismo punto de partida tiene que ver con la sociedad igualitaria de la que hablamos y a la que aspiramos", señaló desde la planta en la que, trabajando en tres turnos, se fabricarán 50.000 computadoras al mes tras una inversión empresarial cercana al millón de dólares.

Asimismo, se refirió al plan de reactivación económica que anunció el presidente estadounidense Joe Biden, a quien llamó "Juan Domingo Biden". "Ayer Juan Domingo Biden llamó a la sindicalización como una forma de promover los derechos sociales en los Estados Unidos. Biden llamó a promover empleo de la misma forma que nosotros pero con más recursos: promoviendo obra pública. Nosotros duplicamos el presupuesto de la obra pública en este ejercicio. Eso lo hicimos para motorizar el resto de la economía", expresó.