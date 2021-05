Ciclistas de gran parte del país entrenan en Rafaela Deportes 04 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTOS TTL CORREA TRABAJO DIARIO./ Parte de la actividad que se viene dando en el velódromo.

El velódromo "Héctor Cassina" del Club Ciclista de Rafaela prácticamente no descansa, aún en estos tiempos complicados donde nuevamente se han frenado las competencias. Desde hace algunos días están entrenando pedalistas de distintos puntos del país.

Se trata de una serie de prácticas y actividades supervisada por Norberto y Daniel Capella, con corredores bajo su sistema de entrenamiento. En esta oportunidad no se trata de un campus de selecciones argentinas, como fue a fines del año pasado, sino de un trabajo específico del Club Ciclista y este grupo de deportistas, entre los que hay campeones y medallistas argentinos.

Cabe destacar que los ciclistas llegaron a nuestra ciudad habiendo cumplimentado las respectivas disposiciones sanitarias, como hisopados, y respetando las actividades y entrenamientos de acuerdo a los protocolos aprobados por el municipio y nuestra provincia.

Además, tienen las comodidades necesarias en la propia institución -gimnasio incluido- en materia de alojamiento, lo cual es una tranquilidad para ellos y sus familias.



LOS QUE VINIERON

Tiago Olarte, de Tucumán (2005); Fabricio Crozzolo, de Puerto Madryn (2005); Lucas Konekni, de Tucumán (2005); Abril Garzón, de Neuquén (junior); Fiama Abrisquete, de Olavarría (junior); Lucas Vilar, de Mar de Ajó (Sub 23); Milagros Sanabria, de Paraná (Sub 23); Franco Victorio, de Bell Ville (Elite).



SALTA VIBRO CON LA 1° DE MAYO

La Clásica 1º de Mayo tuvo lugar el sábado con la pasión que caracteriza al mundo del ciclismo y en una definición vibrante cabeza a cabeza, el riojano Federico López fue el gran ganador de la competencia superando por centésimas al sanjuanino Nicolás Tivani, ganador de la edición 2019, que llegó en el segundo lugar. Tercero se ubicó Sergio Fredes.

Se trata de la competencia ciclística más antigua del país, realizándose sobre 25 kilómetros. Esta fue la edición número 89.

En damas se impuso la sanjuanina Maribel Aguirre, seguida por Sofía Martelli, mientras que tercera se ubicó Carolina Maldonado.