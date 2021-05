Boca quiere extender su buen arranque en la Copa Deportes 04 de mayo de 2021 Redacción Por El Xeneize visita hoy, 21.30hs, a Barcelona de Ecuador. Andrada dio positivo de covid, ayer, y será baja.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Boca intentará hoy extender su inicio perfecto en la Copa Libertadores, cuando visite a Barcelona de Ecuador, en el duelo de líderes del grupo C, ya que ambos ganaron sus dos partidos ante Santos de Brasil y The Strongest de Bolivia.

Sin embargo, toda la previa del cotejo se vio convulsionada porque el arquero Esteban Andrada, quien había viajado a Guayaquil con un PCR negativo -tuvo contacto estrecho con una persona con Covid-19- fue testeado al llegar y el mismo dio positivo.

El encuentro se disputará a partir de las 21:30 en el estadio "Banco Pichincha" de Guayaquil, con arbitraje del colombiano Andrés Rojas, acompañado por sus compatriotas John León y Dionisio Ruiz, y televisación de ESPN.

El "Xeneize" llega en una racha positiva que incluyó, el último domingo, su clasificación asegurada a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, tras el triunfo ante Lanús.

En la Libertadores, el arranque de los dirigidos por Miguel Ángel Russo no pudo ser mejor, porque ganaron en la altura de La Paz a The Strongest después de 50 años y se sacaron de encima en La Bombonera al Santos, que lo había eliminado en semifinales de final de la anterior edición.



Barcelona (Ecuador) - Boca



Estadio: Banco Pichincha (Guayaquil). Árbitro: Andrés Rojas (Colombia). Hora: 21:30. TV: ESPN.



Barcelona: Javier Burrai; Byron Castillo, Luis Fernando León, William Riveros, Mario Pineda; Nixon Molina, Bruno Piñatares; Michael Hoyos, Damián Martínez, Leandro Martínez; y Carlos Garcés. DT: Fabián Bustos.



Boca: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Carlos Zambrano, Emmanuel Mas; Cristian Medina, Alan Varela; Gonzalo Maroni, Cristian Pavón y Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo.