El Pincha aseguró su pase a cuartos

LA PLATA, 4 (NA). - Estudiantes se clasificó anoche a los cuartos de final de la Liga Profesional, tras vencer como local por 2 a 0 a Platense, al cabo de un aceptable encuentro disputado en el estadio "Jorge Luis Hirschi", por la duodécima fecha de la Zona A.

Lucas Rodríguez, a los 33m PT, inauguró el marcador para el dueño de casa, en tanto, Fabián Noguera, a los 38 del mismo período, elevó las cifras para el "Pincha".

En el otro juego de ayer, que cerró la fecha 12, Sarmiento y Gimnasia igualaron 0 a 0.

La próxima y última fecha, con días y horarios por confirmar, será: Arsenal vs Central Córdoba, Racing vs San Lorenzo, Godoy Cruz vs Banfield, River vs Aldosivi, Argentinos vs Estudiantes, Platense vs Central, Atlético (T) vs Defensa, Huracán vs Independiente, Lanús vs Talleres, Patronato vs Boca, Gimnasia vs Vélez, Newell's vs Sarmiento, Colón vs Unión.