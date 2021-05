Otta y el análisis sobre el nuevo Atlético Deportes 04 de mayo de 2021 Redacción Por La "Crema" superó a Morón 3 a 1 y logró su tercera victoria seguida, suma siete sin perder y trepa en la tabla de posiciones. “Somos un equipo más de la categoría, con muchísimas ganas, con jerarquía individual que marcan diferencia y ahora apareció la eficacia”, resumió el DT.

El Atlético de Rafaela de la temporada 2021 no es el mismo del torneo pasado, son otros jugadores, mucha juventud y un respaldo en la jerarquía individual, que en este lapso del torneo, basta para encontrar resultados.

Pasaron ocho fechas y la ‘Crema’ parece haber encontrando esa identidad que tanto –siempre- se reclama. Puede jugar bien o no tanto, pero la idea en futbolística adecuada a los ‘elementos’ con los que se cuenta está. Y en eso hizo hincapié Walter Otta tras la buena victoria ante el Deportivo Morón por 3 a 1.

“Somos un equipo más de la categoría, con muchísimas ganas, con jerarquía individual en algunas posiciones donde te marcan la diferencia y es lo que nos da la posibilidad hoy de estar en un momento bueno”, señaló el DT en conferencia.

-¿Qué análisis hace tras este nuevo triunfo?

-Fue una victoria durísima. Muy parejo como es todo en esta categoría, un rival en donde creo que nosotros en el PT estuvimos mejor pero que en el ST nos complicó mucho; después del gol la pasamos mal por momentos, después teniendo jugadores de la jerarquía que tenemos nosotros en cualquier momento inventan un gol, asi fue con el el 2-1 y después lo justificamos, pero hay que destacar que enfrentamos a un rival durísimo.

-No comenzó bien el complemento pero rápido vinieron los cambios y ayudaron a acomodar la ‘estructura’ nuevamente.

-No los veíamos bien, no veíamos bien al equipo. La entrada de Luna y Funes nos dio la frescura que no estábamos teniendo y a partir de ahí equiparamos en un momento en donde Morón estaba mejor, después esto es así, el fútbol tiene momentos, ellos los tuvieron, no lo aprovecharon; Sara tapa una pelota muy buena, después pega en el travesaño y nosotros tenemos esa jerarquía individual en Claudio (Bieler) y algunos jugadores que te dan de la nada algo, te inventan un gol, por eso creo que después terminamos ganando.

-¿Qué cambió de aquel Atlético que no podía ganar a este?

-Encontramos el gol. Si repasamos partido a partido no me canso de decirlo, con Dálmine con poco y jugándolo mal tendríamos que haber ganado porque las dos únicas chances claras las tuvimos nosotros, con Defensores de Belgrano lo mismo, ahora encontramos la eficacia. Es un equipo duro, otro equipo al que teníamos el torneo pasado, es un equipo que defiende durísimo, defiende mejor, que no tiene tanto vuelo futbolístico, ojala que lo podamos agarrar con el correr de los partidos, pero somos un equipo más de la categoría que si estamos bien le podemos ganar a cualquiera y si no lo estamos podemos perder con cualquiera. Es un torneo muy parejo que hoy nos encuentra en una racha donde tenemos un poquito de suerte en los partidos como nos pasó en Güemes en el PT donde sufrimos un poco y después apareció la jerarquía individual de los jugadores y nos dieron el triunfo, ahora lo mismo.

-A la hora de armar el once aparecen menos dudas, ya con ocho fechas hay más certezas…

-A medida que vas ganando te va dando eso, aparecen rendimientos individuales altos y desde ahí uno tiene la posibilidad de elegir con mayor claridad. Siempre es mejor corregir ganando que cuando no ganas. La verdad que fuimos muy criticados cuando el equipo no ganaba, creo que con justa razón en muchos pasajes de los partidos porque no podíamos encontrar el juego que queremos. La realidad es que no teníamos contundencia, ahora apareció la contundencia y eso nos permite estar en un estado de gracia.

-¿Qué falta para que el equipo pueda sostener en los 90 la idea que pretenden para cada partido?

-No lo sabemos todavía, no lo podemos encontrar, lo hablamos, lo hablamos entre nosotros. Es una categoría muy pareja y todos los partidos tenés momentos buenos, dentro del partido y si los aprovechaste y podes concretar seguramente ganas y cuando no te pasa eso, nos costó esos puntos que perdimos al inicio del torneo.