La Unión Europea propone la reapertura de fronteras Internacionales 04 de mayo de 2021 Redacción Por El órgano ejecutivo de la entidad sugirió a los 27 países que están en la comunidad, permitir el ingreso de personas no esenciales que hayan sido plenamente inmunizadas con las vacunas autorizadas.

FOTO TELAM TEMPORADA. La UE se prepara para la temporada de verano.

BRUSELAS, 4 (Télam). - El órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE) propuso este lunes a sus 27 Estados miembro permitir el ingreso de personas de terceros países que hayan sido plenamente inmunizadas con vacunas contra el coronavirus autorizadas por el bloque comunitario.

"La Comisión propone permitir la entrada a la UE por motivos no esenciales no sólo a las personas procedentes de países con una buena situación epidemiológica, sino también a las personas que hayan recibido la última dosis recomendada de una vacuna autorizada por la UE", señala un comunicado de la institución.

El texto de la propuesta aclara que los viajeros a quienes sería permitido el ingreso a la UE deberán haber recibido sus vacunas 14 días antes de la llegada, informó la agencia de noticias AFP.

El bloque reconoce por ahora formalmente cuatro vacunas contra el coronavirus, que son las desarrolladas por BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson y se espera que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) pueda añadir otras vacunas a ese listado.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, opinó la semana pasada que los turistas estadounidenses ya inmunizados deberían poder ingresar a la UE en los próximos meses.

La UE está preparando el establecimiento de un certificado sanitario de alcance europeo, que pretende implementar en forma operativa a fines de junio, en coincidencia con la temporada de verano.

El bloque cerró sus fronteras exteriores en marzo de 2020 a viajes "no esenciales" y estableció a partir de junio una lista restringida -que es revisada periódicamente-, de terceros países cuyos residentes pueden ingresar al territorio del bloque. En esas lista están desde finales de enero Australia, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, y aunque incluye a China este caso está sujeto a reciprocidad.

La CE propone ampliar esta lista, flexibilizando el criterio de la tasa de incidencia del coronavirus en 14 días, que se elevaría de 25 a 100 por cada 100.000 habitantes, nivel muy por debajo del promedio actual de la UE, de más de 420 personas por cada 100.000.

Sin embargo, la propuesta contempla un mecanismo para suspender rápidamente las llegadas en caso de que la situación epidemiológica de un país se deteriore, en particular debido a una variante del virus.



FRANCIA Y GRECIA

Entre tanto, Francia reabrió las escuelas secundarias, una semana después de las instituciones de preescolar y primaria, y levantó la prohibición de los viajes nacionales, como parte del plan de desconfinamiento en cuatro etapas anunciado por el presidente Emmanuel Macron. Debido a que la situación epidemiológica en el país se mantiene delicada, se establece un estricto protocolo sanitario que prevé la clausura inmediata de un aula cuando se detecte un caso positivo entre los estudiantes, quienes, además, deberán alternar entre clases presenciales y a distancia, para que los establecimientos no superen el 50% de su capacidad.

Grecia, por su parte, vio abrir los cafés y restaurantes tras seis meses de cierre a causa del coronavirus, en una jornada de temperaturas veraniegas y a la espera de la vuelta a clases presenciales en la próxima fase de desconfinamiento el 10 de mayo. No obstante, los establecimientos deberán cerrar a las 22.45 para respetar el toque de queda, los empleados tendrán que realizar autocontroles una vez a la semana y llevar mascarillas, solo se servirá en lugares al aire libre y con un máximo de seis personas por mesa, y no podrán poner música para evitar que la gente se acerque para hablar.

Por otra parte, la situación continúa crítica en Alemania, donde se debió cancelar por segundo año consecutivo la famosa Fiesta de la Cerveza, prevista del 18 de septiembre al 3 de octubre en Munich, anunciaron este lunes las autoridades de la región de Baviera. El presidente bávaro, Markus Söder, explicó en conferencia de prensa que la situación sanitaria sigue siendo demasiado "incierta" como para celebrar el evento.

Italia perdió 1,5 millones de puestos de trabajo en el rubro de comercio a causa del coronavirus, según un informe de la organización sectorial Confcommercio divulgado, y agregó que "los efectos de la pandemia" provocaron pérdidas por 130.000 millones de euros desde marzo de 2020. Con el objetivo de recuperar las pérdidas millonarias que provocó la difusión de la Covid-19, los Museos Vaticanos volvieron a recibir al público con medidas de higiene durante los siete kilómetros de recorrido.