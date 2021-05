El Lasserre vuelve a necesitarnos Información General 04 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA LASSERRE// TEATRO LASSERRE. Necesita ayuda para reformar la Sala L.

En la víspera, la gente del Centro Ciudad de Rafaela difundió un escrito destinado a los rafaelinos, solicitándoles su colaboración. El contenido se reproduce seguidamente.

Hola. Quienes formamos parte del Centro Ciudad de Rafaela, Teatro Lasserre, estamos siempre dispuestos a encarar nuevas tareas. El 2020 fue un año de puertas cerradas y subsistencia. La que conseguimos gracias a que seguimos trabajando en silencio y muchos rafaelinos colaboraron con nosotros, en especial nuestros socios y auspiciantes, a todos ellos muchísimas gracias.

Digo que no nos quedamos quietos porque abrimos un canal de youtube “Teatro Lasserre”, gratuito y por el que se pueden ver muchos de nuestros espectáculos ya estrenados. También cuando fue posible comenzamos con los talleres artísticos y actualmente ensayamos dos obras que en breve se verán en escena, cuando la pandemia lo permita.

Tampoco nos olvidamos de nuestro viejo y bello edificio, así que reciclamos el sector de camarines, y arreglamos goteras en varios espacios.

Sin embargo nos quedó pendiente una cuestión fundamental: el arreglo de la Sala L, cuyo nombre es “Sala Luis Remonda”. Hace algunos años se hizo una campaña para comprar chapas, fue exitosa y queremos aclarar que están depositadas en una generosa empresa local que las ha guardado.

Durante un tiempo seguimos funcionando a pesar del agua que entraba cada vez que llovía. Esto es ya imposible. Cabe mencionar que ha sido: sala de reuniones, de ensayos, de espectáculos, de conferencias, de exposiciones, es un espacio vital para trabajar. También albergó encuentros gastronómicos después de funciones, las nuestras y las de grandes figuras nacionales a quienes invitábamos a compartir la cena después de la actuación.

Hoy volvemos a necesitar de ustedes. Nuestro pedido es urgente y la necesidad acuciante. Los montos para realizar el trabajo de reparación nos resultan inalcanzables, no podemos solos. Por eso hemos ideado una propuesta. Se han impreso tarjetas de “contribución solidaria” de $500 y $1.000.

Están a disposición en el teatro de lunes a viernes de 15:00 a 19:00, el teléfono fijo es el 503124.

También pueden hacer su aporte en nuestra cuenta bancaria, luego les alcanzamos los comprobantes. Los integrantes de la Comisión disponemos de ellos.

No es fácil salir a pedir ayuda, pero los que creemos en la cultura y en los 89 años de labor del CCR, institución con la que nació el teatro en Rafaela, estamos convencidos de que vale la pena. El teatro estuvo antes que nosotros y perdurará más allá porque es una auténtica expresión artística local. Allí nacieron otros grupos como Escritores Rafaelinos Agrupados, La orquesta Típica El Arrastre, grupos de danza, nuestro Grupo Coral Profesor Rubén Guarnaschelli. En fin, nuestra misión es trabajar por la cultura rafaelina y lo disfrutamos.

Los esperamos. ¡Y que viva el teatro, siempre!



CENTRO CIUDAD DE RAFAELA

TEATRO “B. JUAN LASSERRE”

CUIT 33-52971563-9

BANCO CREDICOOP

NRO DE CUENTA CORRIENTE 191-369-597090/0

CBU 19103697 - 55036959709000