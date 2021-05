La oposición rescató el tono conciliador del discurso de Perotti, pero con reservas

Tras el discurso del gobernador Omar Perotti ante la Asamblea Legislativa dejando inaugurado el 139 período ordinario de sesiones, como habitualmente ocurre los principales referentes del oficialismo y la oposición vuelcan sus opiniones sobre el mismo.

A manera de apostilla anecdótica, cabe apuntar que en esta oportunidad el Gobernador asistió al recinto de una Cámara acéfala, pues sus autoridades no fueron renovadas a través de la reglamentaria sesión preparatoria que debe llevarse a cabo entre el 25 de abril y el 1º de mayo, debido al estado de salud de Miguel Lifschitz, quien naturalmente iba a ser ratificado en el cargo de Presidente del Cuerpo, de la misma manera que Lucila De Ponti (PJ) en la vicepresidencia segunda y Jimena Senn (UCR) en la vicepresidencia segunda.

Esta es la segunda vez en que un Gobernador asiste a una inauguración de período ordinario de sesiones con una Cámara de Diputados sin autoridades electas. hace 25 años, en 1995 cuando una encarnizada disputa entre reutemistas y obeidistas no permitió la elección de autoridades ante del 1º de mayo, el por entonces Gobernador Jorge Obeid tuvo que pasar por idéntica situación que Omar Perotti (quien en aquel momento asistía al recinto como Ministro de la Producción) este sábado: inaugurar el período ordinario de sesiones con la Cámara de Diputados sin autoridades constituidas.



OPINIONES EN “TIEMPO REAL”

La arrolladora vigencia de las TIC (tecnología de la información y la comunicación) corporizada en las redes sociales, hizo que los legisladores – presentes y por zoom – “tuitearan” en tiempo real sus puntos de vista sobre los párrafos del discurso gubernamental.

De tal manera, el titular del interbloque radical, el Senador por San Cristóbal Felipe Michlig resaltaba que Perotti estaba haciendo “consideraciones que forman parte de un relato que en gran parte no se condice con la realidad”, haciendo especial hincapié en el sesgo discriminador de los fondos, partidas y programas que el Gobernador decía ejecutar: “las comunas y municipalidades peronistas reciben proporcionalmente más asignaciones que las gobernadas por la oposición”, se indignaba Michlig

Mientras tanto el Diputado Maximiliano Pullaro, jefe de la bancada radical destaco la “mayor apertura al diálogo de Omar Perotti”, a la vez que hizo notar que le “preocupa la falta de definiciones para los sectores de producción y comercio. Tampoco habló de la deuda de Nación que dejamos de reclamar, y le falto autocrítica por el año perdido en educación y los retrocesos en seguridad”.

Sobre la desmentida del Gobernador de tener 70 mil millones de pesos en plazo fijo, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Fabián Bastía señalo que “los fondos en caja pueden estar en plazo fijo o en cuenta corriente. Si el Gobierno decidió dejar menos en plazo fijo para una declaración política, entonces dejó los $30.000 millones restantes en cuenta corriente”.

El Diputado radical en Juntos por el Cambio Alejandro Boscarol también destacó la voluntad de un mayor diálogo, pero apunto a las “pocas definiciones para los sectores productivos y del trabajo. Coincido plenamente en avanzar con la conectividad de la provincia”, subrayó, a la vez que dejó el texto de su propio proyecto de Ley sobre la materia.

Su compañero de bancada, el radical Julián Galdeano dijo que Perotti "no esbozó un plan de gobierno a futuro. Parecía un gobierno que está terminando y no que está empezando. Ayuda que no haya agresiones en su discurso, pero es sólo un punto de partida”.

Dentro del oficialismo, el Senador nacional Roberto Mirabella remarcó que, tras la pandemia, “las circunstancias cambiaron, pero nuestras prioridades son las mismas: cuidar y mejorar la vida de las personas”, resaltando que “Santa Fe será el corazón productivo de la Argentina. Estamos sentando las bases para un futuro de grandeza”.

A todo esto, Gabriel Real del PDP agrega que "escuchamos el discurso de apertura de sesiones del Gobernador con preocupación y atención focalizada en la manera de construir soluciones para afrontar esta pandemia inédita, que complejiza absolutamente todo. Siempre estuvimos en un plano constructivo y respetuoso de la institucionalidad en nuestra provincia”.