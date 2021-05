El Concejo, caja de resonancia de los sectores más afectados Locales 04 de mayo de 2021 Redacción Por Los concejales de los distintos bloques, reciben a diario los reclamos y planteos de los sectores que se ven afectados por las disposiciones que en muchos casos afectan nuevamente a los mismos rubros que en 2020. Se prevé una reunión con organizadores de eventos.

FOTO PRENSA CONCEJO GERMAN BOTTERO.

Tal como ocurrió el año pasado, cuando las consecuencias de las limitaciones para trabajar en la diferentes actividades se fueron agudizando en virtud del escenario sanitario, y fue el Concejo el que fue recibiendo los distintos reclamos e hizo de nexo entre los sectores y el Ejecutivo local o provincial, en el marco de esta segunda ola, la historia se repite.

El presidente del Concejo, Germán Bottero, analizó el actual panorama y manifestó: “El Concejo ha atendido siempre todos los reclamos, puntualmente de quienes necesitaban seguir trabajando o volver a trabajar o continuar con sus actividades, de hecho tenemos una reunión pedida de los organizadores de eventos, que es uno de los sectores nuevamente más afectados y así como eso, todos quienes planteen sus necesidades, por supuesto que el Concejo los va a atender; después veremos qué respuesta le podemos dar para satisfacer sus reclamos, pero la atención por supuesto que va a estar”.

Respecto a si se evalúan proponer algún nuevo tipo de beneficios o ayuda, en el marco de esta segunda ola, Bottero indicó que “lo que se viene exceptuando es Derecho de Registro de Inspección de una serie de actividades que son las que más sufrieron al no trabajar, de hecho hace un par de semanas hemos damos una nueva extensión de DREI para para esas actividades. En todo caso, si esto se profundiza habrá que pensar en otras herramientas que puedan beneficiar a quienes lo necesitan. No descarto que podamos pensar y atender nuevas cuestiones”.

Por otro lado, el radical, atendiendo la dinámica que plantea la pandemia, hizo referencia a la actividad legislativa y dijo: “En caso de ser necesario el Concejo está preparado para sesionar virtualmente, yo lo que no puedo hacer es compartir una parte presencial, con algunos concejales que estén en la sala de sesiones y la otra virtual, con ediles que estén en sus casas; o hacemos todo presidencial o todo virtual, pero en caso de que porque allá concejales aislados o porque las restricciones sean más estrictas, estamos en condiciones de seguir sesionando”, concluyó.



DESPACHOS

Durante la mañana del pasado lunes, los concejales se habían reunido en comisión y habían dado despacho a cuatro proyectos. Cabe señalar, que por la aparición de un caso de COVID positivo en el ámbito legislativo, la sesión que debía realizarse el jueves 29 de abril, se suspendió y esos proyectos serán votados este jueves 6 de mayo.

Entre las iniciativas que se destacan está la impulsada por el Bloque Juntos, donde se propone crear por Ordenanza el Registro de contribuyentes jubilados y pensionados de Rafaela, que dependerá de la Secretaría de Hacienda y Finanzas en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Humano, o las dependencias que la remplace en el futuro.

Por otra parte, el concejal Lisandro Mársico presentó un proyecto para crear en el ámbito de la ciudad, el “Día de las Enfermedades Poco Frecuentes, el cual se conmemorará el último día de febrero de cada año calendario a los fines de concientizar al público en general sobre las enfermedades raras y su impacto en la vida de los pacientes y su entorno.

En tanto, el edil del PDP, generó un proyecto de Declaración, en el que pide reconocer la importancia de la implementación de la Boleta única en todo el territorio nacional en los comicios del presente año, en las elecciones para todas las categorías a elegir según cada distrito.

Además, los ediles decidieron sumarse al pedido de la Asociación “Amigos de la Vida”, que hace algunos días había presentado una nota a través de la cual se le solicitó al Legislativo local que acompañe un proyecto de Declaración para que se haga en Rafaela un Centro de Radioterapia en el nuevo Hospital Nodal. Los concejales entendieron loable el pedido para ser elevado a la provincia.