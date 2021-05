Avanza en la Provincia régimen de sanciones Locales 04 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó en sesión extraordinaria, el pasado jueves, un mensaje del Poder Ejecutivo que busca instituir un régimen sancionatorio especial, complementario al establecido en el Código de Convivencia de la Provincia por Ley N° 10.703 y modificatorias, vigente mientras dure la emergencia pública en materia sanitaria en virtud de la pandemia de coronavirus.

De convertirse en ley, este nuevo régimen incrementaría las multas para quienes incumplan el uso de elementos de protección de nariz, boca y mentón y el límite de días y horarios habilitados para la realización de actividades; para quienes desarrollen actividades no permitidas o sin adoptar las medidas adecuadas, entre ellas reuniones familiares o afectivas y celebraciones religiosas o eventos en los que participen más personas de las autorizadas o en espacios públicos no habilitados, estableciendo multas en valores de 10, 30 o 50 unidades jus según la gravedad de las contravenciones, que representan valores de entre $50.000 y $250.000 al día de hoy”.

“Hoy el Senado da un claro mensaje a aquellos que no toman en cuenta lo que implica tener responsabilidad social en esta situación. Y es una manera de decirle presente a todo el personal de salud que está poniendo su esfuerzo para atender a quienes contraen el virus” consideró Alcides Calvo al fundamentar el proyecto.