Proponen un fondo solidario para la compra de vacunas

FOTO ARCHIVO JULIAN GALDEANO.

Con el fin de acelerar y mejorar el proceso de inmunización contra la pandemia en Santa Fe, el Diputado provincial por la UCR y presidente del bloque Juntos por el Cambio, Julián Galdeano, presentó ayer un proyecto de ley para la creación de un Fondo de Aportes Voluntarios para la compra de vacunas por parte de la provincia.

“Ante una situación crítica, con escasas dosis distribuidas por el Estado Nacional, nuestra iniciativa propone un nuevo mecanismo para dotar a la provincia de Santa Fe de una mayor cantidad de recursos posibles para acceder a las vacunas autorizadas, justamente a través del aporte de distintos organismos públicos y de ciudadanos, residan o no en Santa Fe, hayan o no sido previamente vacunados”, explicó el diputado.

De esta manera, el fondo contará con el dinero aportado voluntariamente por sociedades, asociaciones y fundaciones y toda otra entidad sin fines de lucro que tengan por objeto promover la salud y el bienestar de la población, fondos que provea el Estado Nacional y organismos internacionales destinados a la compra de vacunas, así como también de cualquier persona que desee hacerlo.

El referente de la UCR se encargó de dejar en claro que el proyecto de Fondo de Aportes Voluntario no alterará de ninguna manera el derecho de la población a recibir la vacunación de forma gratuita, tal cual fuera dispuesto por el gobierno nacional, ni supondrá ningún tipo de prioridad para quienes aporten al mismo.

“Lo que buscamos es un beneficio para todos los santafesinos, invitando a entidades y particulares a realizar una donación voluntaria, sin monto fijo, antes o después de recibir la aplicación de la vacuna, con el sólo objetivo de disponer de fondos extra para acelerar el proceso de compra de más dosis para aplicar a la totalidad de la población”, detalló Galdeano de esta iniciativa que se presenta como complementaria a las acciones ya puestas en marcha por el ejecutivo.

El proyecto supone que los aportes que reciba el fondo serán estrictamente voluntarios y no brindarán ningún tipo de privilegio. “Nadie va a estar obligado a pagar por la vacuna, ni se alterará el orden ni la grilla de vacunación ya establecida por el Ministerio de Salud”, explicó.

Galdeano confía en que la puesta en marcha de este proyecto impulse a la provincia a iniciar un proceso autónomo del gobierno nacional respecto a la adquisición de vacunas, contando así con una herramienta que estará exclusivamente financiada por aportes solidarios y que está estrictamente diseñada para beneficiar a toda la sociedad en el acceso a la inoculación.