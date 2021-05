En un año, el asado y las milanesas subieron 70% Nacionales 04 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO CARNES. El producto de la canasta básica que mayores aumentos registra en el último año.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - En el marco de un alza generalizada de la carne, los precios del asado y de las milanesas subieron 70% promedio en el último año, según un estudio privado difundido ayer. El relevamiento fue realizado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), al señalar que la carne sigue en lo más alto de los aumentos de precios de abril y que la canasta básica subió 3,47% promedio el mes pasado.

El reporte arrojó que en los últimos 4 meses los productos de carnicería aumentaron 25%, los de verdulería un 8% y los de almacén casi 15%. A pesar de que rige un acuerdo de precios con rebajas del 30% en carnes, detectaron faltantes en carnicerías de barrios populares.

De acuerdo con el Isepci, en abril el kilogramo de asado llegó a los $620, la nalga para milanesas a $690, la paleta a $580, la carne picada a $450 y la carnaza a $500. De acuerdo con el relevamiento mensual en comercios de cercanía en 20 distritos del conurbano bonaerense, los precios de los 57 productos de la Canasta Básica en abril subieron 3,47% en promedio, y en lo que va del año el aumento fue del 17,23%.

La evaluación elaborada por los economistas Isaac Rudnik y Juan Fresno, remarcó que con esa suba una familia de dos adultos y dos hijos pequeños necesitó en abril $25,586 para cubrir los gastos indispensables, mientras en diciembre requería $21.825, $3.760 más.

El Isepci señaló que en lo que va del 2021 el rubro carnes continúa liderando los incrementos de precios.

Mientras que desde diciembre pasado los productos de verdulería aumentaron 8,20% y los de almacén 14,88%, en el caso de las carnes la suba fue del 25,72%.

"Aún cuando hace pocos días la Secretaría de Comercio prorrogó los precios máximos para los cortes populares establecidos desde enero, estos siguen ausentes en los negocios de cercanía de los barrios populares", sostuvieron los autores del trabajo.

En marzo último, el Gobierno extendió hasta fines de abril el acuerdo de precios para las carnes con una rebaja del 30%, con el objetivo de frenar la inflación, y para cumplir el objetivo de cerrar 2021 con un alza no mayor al 36%.

Mientras se siguen negociando las nuevas condiciones en precios y cortes, se mantienen los mismos valores de venta, detalló el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Algunos cortes populares quedarían congelados a valores de enero en los negocios de cercanía de los barrios populares, aunque en muchos casos nunca estuvieron presentes sobre los mostradores.

Según las pretensiones oficiales, el asado debía estar a $390 el kilo, la carne para milanesas a $489 y la carnaza a $359.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que el Gobierno mantendrá el diálogo con empresas alimenticias para garantizar una canasta de productos a precios accesibles, sin resignar la aplicación de leyes como la de Abastecimiento y de Defensa del Consumidor.

"La preocupación es que podamos garantizar una canasta de productos a precios accesibles, que podamos tener, con el sector de la carne, una actividad productiva pujante, que podamos exportar muchísimo más, pero garanticemos que el mercado interno esté abastecido", explicó.

Kulfas dijo que "por eso hemos planteado la política del troceo, es decir que la carne ya venga cortada desde los frigoríficos, para entonces poder dirigir con más eficiencia cada corte de carne, para que se logren cortes populares".

Las exportaciones argentinas de carne bovina crecieron en marzo gracias a una recuperación de la demanda china.

De acuerdo con un informe elaborado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), las exportaciones llegaron a US$ 225,8 millones en marzo, un 8,3% por encima del mismo mes del 2020.

El precio promedio fue 12,2% inferior al observado durante el tercer mes de 2020, aunque 4,3% superior al de febrero de este año, añadió el IPCVA.

Los embarques de cortes enfriados, congelados y carne procesada de marzo totalizaron 52.433 toneladas peso producto con un precio FOB de 7.700 dólares promedio por tonelada para los cortes enfriados sin hueso y 250 para los congelados sin hueso.

En el acumulado del último año, desde abril de 2020 a marzo de 2021, se ubicaron en volúmenes cercanos a las 933.000 toneladas equivalente res con hueso, por un valor cercano a US$ 2.721 millones. Mientras, en el caso de las frutas y las verduras en lo que va del 2021 los productos que más aumentaron fueron: Lechuga 50%, Naranjas 42,86%, Mandarinas 25%, Acelga 20% y Cebolla 16,58%.

En el rubro almacén los mayores incrementos del primer cuatrimestre del 2021 los encabezaron el aceite mezcla, 34,78%; Queso cuartirolo, 32,43%; Yerba, 20%; Lentejas, 14,29%; Mayonesa, 12,89%; y Dulce de batata, 11,11%.