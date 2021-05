Boca, otro clasificado

Boca logró la clasificación a la Fase Final de la Copa de la Liga Profesional, tras imponerse por 1 a 0 sobre Lanús, en la Bombonera, en un partido correspondiente a la duodécima fecha de la Zona B del certamen. El defensor Carlos Izquierdoz, de cabeza, a los 29 minutos del segundo tiempo, a la salida de un tiro de esquina lanzado desde la derecha por Cristian Pavón, marcó el gol de la victoria "xeneize".



SIN IDEAS

River careció de ideas ofensivas y cometió los mismos errores en defensa, que terminaron por provocarle la segunda derrota consecutiva, esta vez ante Banfield por 1 a 0, por la 12° fecha de la Zona A. El partido en el estadio "Florencio Sola" se definió con un gol de Juan Álvarez, a los 18 minutos del segundo tiempo. Con este resultado, el "millonario" quedó en la cuarta posición con 18 puntos y depende de sí mismo por mejor diferencia de gol ante Central y Racing.

Esta fue la segunda derrota consecutiva en el certamen, tras la caída por 2 a 0 ante San Lorenzo la fecha anterior, y terminará la fase regular recibiendo a Aldosivi de Mar del Plata.



CLASICO DE CENTRAL

Central se quedó con el clásico de Rosario, al imponerse con justicia a Newell´s por 3 a 0 como local, resultado que le permite mantener la esperanza de clasificar a los cuartos de final. Por el interzonal de la fecha 12, el "Canalla" jugó mejor y pudo trasladarlo al marcador rápidamente gracias a una definición bárbara del experimentado Marco Ruben, a los 16 minutos de la primera mitad.

En un contexto caliente, los dirigidos por el Kily González aumentaron en la parte final a través de Nicolás Ferreyra y el ingresado juvenil Luca Martínez Dupuy.



SE ILUSIONA

San Lorenzo se impuso por 1 a 0 sobre Godoy Cruz de Mendoza en el "Nuevo Gasómetro", por la Zona A. Óscar Romero, de penal tras una falta sobre Juan Ramírez en el área, fue el encargado de abrir el marcador a favor del "Ciclón" a los 26 minutos de la primera etapa.

San Lorenzo fue ampliamente superior hasta los 20 minutos, cuando Juan Espínola le atajó un penal a Ángel Romero y generó un envión anímico que llevó al "Tomba" a estar a un paso de un empate que antes parecía una utopía, pero se topó con Sebastián Torrico que, al igual que en la victoria sobre River, se convirtió en la figura del juego.

En la próxima fecha, los dirigidos por Diego Dabove enfrentarán a Racing en Avellaneda, en un duelo clave por la clasificación.



TRIUNFAZO DE UNION

Unión de Santa Fe logró una importante victoria de visitante ante Defensa y Justicia en un partido de la Zona B y mantiene la ilusión de poder clasificarse. El único tanto lo convirtió el juvenil Kevin Zenón, a los 38 minutos del segundo tiempo, y con este resultado el elenco santafesino suma 18 unidades y arriba a la última fecha -en la que jugará el clásico ante Colón- con posibilidades de llegar a la próxima fase.



MUY COMPLICADOS

Independiente complicó su clasificación tras caer derrotado como local por 1 a 0 frente a Atlético Tucumán, en la zona B. Leonardo Heredia, a los 43 minutos de la primera etapa, le dio la victoria al conjunto dirigido por Omar De Felippe. Con esta derrota, Independiente quedó cuarto en la zona B y en la última fecha está obligado a ganarle a Huracán y esperar otros resultados.

Por su parte, Racing tuvo una noche para el olvido ante Central Córdoba, en un partido disputado en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Carlo Lattanzio, a los 31 minutos del segundo tiempo, marcó el gol de la victoria 1 a 0 del "Ferroviario", que hacía siete encuentros que no lograba sumar de a tres.



EN CORDOBA Y MAR DEL PLATA

Talleres desperdició la posibilidad de clasificarse a los cuartos de final tras empatar como local ante Huracán 1 a 1, dentro de la Zona B. El elenco dirigido por Alexander Medina se puso en ventaja a los 14 minutos de la primera parte por medio de un tanto de Mateo Retegui, pero el equipo de Parque de los Patricios igualó el partido a los 25 del segundo tiempo a través de un gol de Esteban Rolón.

En tanto, Argentinos Juniors logró remontar el resultado frente a Aldosivi en Mar del Plata, lo venció 3 a 1 y tendrá chances de pelear por la clasificación. Malcom Braida, a los 19 minutos, abrió para el Tiburón pero antes del descanso, el "Bicho" llegó a la igualdad tras un rápido contragolpe que sentenció el ex Aldosivi Lucas Villalba. En el complemento, Argentinos lo ganó con una definición de Mateo Coronel, que Gastón Gil Romero metió en su propio arco en su afán por despejar, a los 22 minutos. Y del mismo Coronel en tiempo de descuento.

Hoy dos partidos: este lunes jugarán, a las 15.45 Sarmiento vs. Gimnasia (Zona B) y a las 18 Estudiantes vs. Platense (Zona A).



PRINCIPALES POSICIONES

Zona A: Colón 24; San Lorenzo 21; Estudiantes 19; River, Central y Racing 18; Banfield 17; Argentinos y Central Córdoba 16.

Zona B: Vélez 28; Boca 22; Talleres 20; Unión 18; Independiente 17; Lanús 16; A. Tucumán 15; Gimnasia 14.