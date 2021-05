Las cosas tienen movimiento Deportes 03 de mayo de 2021 Por Néstor Clivati Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA SCALONI./ El DT de la selección argentina entregó la lista preliminar.

(Especial para LA OPINION). - Pasaron casi 6 meses de la última presentación del Seleccionado Mayor, una marca inédita, si se mensura con el apretado calendario que siempre presenta entre torneos oficiales y partidos amistosos; hay que remontarse a una época imprecisa desde lo estadístico, para hallar semejante inactividad.

Fue con aquel buen gol de Lautaro Martínez en el estadio Nacional de Lima frente a los locales, por la cuarta fecha de las Eliminatorias y que le ofreciera al entrenador Lionel Scaloni, al menos desde nominal, un gran alivio para esperar con un buen colchón de puntos, la reanudación de esta competencia en marzo último, según el calendario de la FIFA.

Nada de eso ocurrió.

No hubo ni partido ante los uruguayos en Santiago del Estero, ni tampoco viaje a Brasil para visitar al Scratch; la Pandemia comenzó a golpear con crueldad en el Cono Sur y los equipos europeos, propietarios de los futbolistas mas requeridos por los entrenadores de nuestro medio, se hicieron mas fuerte que nunca y terminaron doblegando los compromisos de una agenda de acero, con la que se blindan los calendarios internacionales.

Esa reprogramación para la primera semana de junio, como antesala de la Copa América, fue objetada con el correr de las semanas, obligando a tomar otros caminos que no compliquen aún más, el cumplimiento efectivo de las 14 fechas que todavía faltan disputar para definir los clasificados al mundial de Qatar, a jugarse en noviembre del próximo año.

En consecuencia, entre Infantino y Domínguez, los popes del futbol mundial, acordaron planificar la próxima ventana tal cual estaba diagramada, sin provocar un efecto dominó, es decir, Argentina por ejemplo tomará los compromisos de la 7ma y 8va fecha, en este caso cruzándose el 3 ante Chile en condición de local y 5 días después, visitando a Colombia, para retornar luego al campamento de Ezeiza donde quedará concentrada, para esperar el primer partido de la Copa América, que será justamente frente a los chilenos en el estadio Monumental.

Los partidos de marzo ante los dos mayores rivales del continente, quedarán para el segundo semestre de este 2021.

Este panorama poco alentador de una crisis sanitaria sin par, ha comenzado a encontrar en algunas acciones de los últimos días, una luz de esperanza que permita visualizar estas competencias a disputarse en las próximas semanas. Ese movimiento lo produjo en DT albiceleste al presentar una pre convocatoria de cara a los 9 partidos que Argentina debería disputar, si se suman a los dos encuentros de Eliminatorias, los 7 que tendría que jugar si llegara meterse entre los mejores 4 del certamen sudamericano. Un maratón irrepetible.



SIN TANTO MARGEN PARA LAS SORPRESAS

El arranque del certamen continental será nuevamente con Chile, el domingo 13 en el Monumental. Para la competencia que organizan la Argentina y Colombia el cuerpo técnico albiceleste le entregó a la Conmebol un listado preliminar del cual posteriormente se hará el recorte de los 23 elegidos.

Tal como el DT nacido en Pujato resalta cada vez que tiene contacto con los medios, esta preselección de 50 nombres está compuesta en su mayoría por los futbolistas que vienen siendo parte de su ciclo, que se inició como interino tras el Mundial de Rusia 2018 y el frustrante ciclo de Jorge Sampaoli.

Sin embargo, Scaloni y sus colaboradores sumaron algunos apellidos que vienen siguiendo de cerca en el último tiempo en que el conjunto nacional no tuvo partidos.

La gran base que surgió del profundo recambio que se implementó se mantiene. Detrás de algunos históricos como Messi, Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Sergio Agüero (de estar bien física y futbolísticamente) ya son una fija futbolistas como Franco Armani, Nicolás Tagliafico, Germán Pezzella, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Lucas Ocampos, Exequiel Palacios, Lautaro Martínez, Paulo Dybala, Lucas Alario y Nicolás González.

Estos, de no mediar inconvenientes, tendrían su lugar asegurado. Un asterisco se posa sobre el Kun Agüero, quien se perdió las últimas citaciones por lesiones y ahora quedó relegado al banco de suplentes en el Manchester City, club que dejará al finalizar la temporada. ¿Será tenido en cuenta por Scaloni el exIndependiente si sigue sin sumar minutos?

Después, hay nombres que pujan por ganarse una vacante. En el arco el panorama está claro: detrás del arquero de River aparecen Esteban Andrada, Emiliano Martínez, Juan Musso, Jeremías Ledesma y Agustín Marchesín. Irán Armani y dos más.

En próximos informes seguiremos analizando línea por línea, las variantes y opciones de las que dispone Scaloni y la evolución de cada uno de los futbolistas que finalmente, serán incorporadas a la lista final.

Todavía se están disputando los torneos mas importantes y la hipótesis de bajas por lesiones no son improbables, con el agregado de los riesgos de contagios de Covid _19 que va a prolongar la incertidumbre en todos los aspectos.

Esa lista de 50 jugadores no se trata más que de un trámite que todas las selecciones participantes de la Copa América deben realizar, pero sirve para tener un escenario despejado del plantel que la Argentina tendrá para intentar volver a sumar un título en mayores después de muchísimos años.