Cuándo vuelve a jugar Atlético Deportes 03 de mayo de 2021 Redacción Por La 'Crema' le ganó ayer a Morón y su próximo rival será Ferro Carril Oeste, en el barrio porteño de Caballito.

FOTO M. LIOTTA EL COLO SOLOA. / El mediocampista sufrió una lesión en una de sus rodillas. Este lunes se sabrá para cuanto tiempo de recuperación tendrá.

Luego de la victoria de ayer por la tarde ante el Deportivo Morón en el Monumental por 3 a 1, Atlético de Rafaela volverá a presentarse el próximo sábado, en dicha ocasión como visitante. Será en Caballito ante Ferro Carril Oeste, por la fecha 9 de la zona B de la Primera Nacional.

Dicho encuentro fue programado para las 15.30 y se jugará en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri, escenario en el cual en la historia en la principal categoría de ascenso de nuestro país, a la ‘Crema’, le ha costado ganar. Apenas lo hizo una vez de las 9 oportunidades en las que se enfrentaron en el profesionalismo.

Luego de la visita a Oeste, Atlético estará recibiendo en Alberdi a Tristán Suárez y posteriormente, ya en la fecha 11, volverá a tener un largo viaje a Jujuy, para medirse con Gimnasia.



El programa de la fecha 9 es el siguiente:

ZONA A

Viernes 07/05: 15:45hs Dep. Maipú vs Mitre (SdE).



Sábado 08/05: 16:00 Belgrano vs San Martín (T)



Domingo 09/05: 15:30hs Temperley vs Atlanta, 15:30hs Agropecuario vs Estudiantes (BA), 18:00 Estudiantes (RC) vs Chacarita.



Lunes 10/05: 15:05hs Quilmes vs Alvarado, 21:10hs Gimnasia (Mza) vs Nueva Chicago.



Martes 11/05: 15:10hs Dep. Riestra vs Almirante Brown.



ZONA B

Sábado 08/05: 15:00hs Tristán Suárez vs Independiente (Mza), 15:00hs Dep. Morón vs Brown (PM), 15:00hs Santamarina vs Villa Dálmine, 15:30hs All Boys vs Instituto, 15:30hs Ferro Carril Oeste vs Atlético de Rafaela.



Domingo 09/05: 14:00hs Gimnasia (J) vs Barracas Central 15:00hs Almagro vs San Martín (SJ), 20:00hs Güemes (SdE) vs Brown Adrogué.



Lunes 10/05: 17:10hs Def. de Belgrano vs San Telmo.