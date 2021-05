“Que no te sorprenda”

En un contexto donde el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio modificó hábitos de vida y aceleró la hiperconectividad, se llevó a cabo un encuentro para dialogar sobre el delito de Grooming y las precauciones que se deben tomar para evitar que los niños, niñas y adolescentes sufran este flagelo. El conversatorio fue organizado por la Fundación “Instituto Moisés Lebensohn” y tuvo como panelistas centrales a la diputada nacional, Carla Carrizo, y al diputado provincial de Santa Fe, Sergio “Checho” Basile. La actividad fue moderada por Carolina Piedrabuena, en carácter de referente local del IML, quien destacó la presencia de dirigentes, militantes, funcionarios de distintas entidades y referentes de organizaciones de la sociedad civil de distintos puntos del país.

En este sentido, Piedrabuena señalo que “desde el Instituto Lebensohn continuaremos trabajando en la generación de insumos para políticas públicas que tiendan a atender las necesidades urgentes de nuestra sociedad, muchas de ellas agravadas por la pandemia que atravesamos”.

A su turno, el legislador santafesino definió el delito de Grooming y advirtió la necesidad de “concientizarnos” para que no haya más “Micaelas Ortegas” en el país: “Sin dudas niños, niñas y adolescentes son quienes más utilizan sus redes de comunicación, por ello debemos abordar este tipo de temas para trabajar en prevenir el delito. Tenemos que hacer hincapié en el uso responsable de las nuevas tecnologías de la información y de Internet en general, más en este contexto de aislamiento, donde la hiperconectividad y la falta de vinculación social presencial hace que nuestro espacio público termine siendo una pantalla”.

Para lograr el objetivo, el legislador propuso “apuntar a la convivencia digital, con asesoramiento y supervisión, donde el adulto responsable tome un rol activo en el proceso. Para eso necesitamos este tipo de debates con información de calidad, porque hay que saber distinguir lo virtual, que es algo que no es real, de lo digital, que es el soporte”.

Por último, Basile recordó que “es importante saber e incorporar el concepto de que en internet, no todos son los que dicen ser. Existen muchos perfiles falsos, amistades engañosas, anonimato y además tenemos que ser responsables en resguardar la imagen de nuestros niños, niñas y adolescentes. No toda imagen es comunicable”.

Por su parte, la diputada nacional, Carla Carrizo abordó la temática desde cuatro ejes donde primero habló de la situación de la infancia y la adolescencia en Argentina y las distintas formas de violencia que las atraviesan: cuantas son, cómo se posiciona el Grooming dentro de ese universo. Por otra parte, se preguntó cuál es la magnitud del Grooming en particular y las violencias en general. Asimismo, indagó sobre los lugares donde se ejercen y de qué manera, y sobre esto, cuál es la mirada del Estado y el trabajo que se pudo realizar desde el congreso. También abordó la realidad de las provincias y el trabajo que se puede desarrollar sobre la temática.

Respecto de las violencias, la legisladora explicó que “los tipos de violencia no son nuevos, es decir, la modalidad se va sofisticando, que en el mundo digital es esa escena novedosa que atraviesa casi el 80 por ciento de nuestra vida, pero eran formas de violencia presenciales y físicas, solo que hoy sentimos que conviven con nosotros y no sabemos dónde posicionarnos”. “Los padres estamos mal situados. Siete de cada diez padres no estamos informados, y es lógico y se entiende, porque la vida digital fue súbita en Argentina. La brecha digital entre padres e hijos existe y entre los niños, niñas y adolescentes más desprotegidos, es abismal”, argumentó Carrizo.

Para concluir la legisladora nacional fue contundente: “los niños no son objetos, tienen derecho a la intimidad […] tienen el derecho a la formación y la autonomía progresiva” y agregó “mientras tanto hay que cuidar a los chicos y chicas de este tipo de violencias porque son invisibles y entran a nuestros hogares sin que nos demos cuenta”.