Desbarataron 4 fiestas clandestinas

Durante este fin de semana, fuerzas que forman parte del Comando Unificado desplegaron operativos de prevención en el marco de la vigente emergencia sanitaria por COVID-19 que, entre otras disposiciones, prohíbe las reuniones sociales en todo el territorio provincial. En distintas instancias, personal de la Dirección de Protección Vial y Comunitaria, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Participación, y de la Unidad Regional V de Policía desbarataron cuatro reuniones sociales. Una se llevaba adelante en avenida Santa Fe al 1500. En ese lugar se observó el desarrollo de un encuentro social en el que sus participantes, además, no cumplían con el uso obligatorio del barbijo; la segunda, un evento social en Belgrano al 400; la tercera, en 1°de Mayo al 600, donde también se receptaron denuncias por ruidos molestos; la cuarta, en Erasmo Poggi al 1900. En esta última, el personal designado recibió agresiones por parte de algunos de los presentes. En todos los casos, se procedió al desalojo de las personas que no habitaban los domicilios, así como al secuestro de algunos vehículos que no se encontraban con toda la documentación requerida, los cuales fueron trasladados a los depósitos municipales.