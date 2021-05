La Provincia endurece y extiende restricciones Locales 03 de mayo de 2021 Redacción Por El gobernador Perotti anunció anoche que se suspenden, desde hoy y por 7 días, las clases presenciales en Rosario y San Lorenzo, mientras que en el resto de los departamentos seguirán como hasta ahora. Los bares deberán cerrar a las 23 y se suspenden todas las actividades deportivas en lugares cerrados. Se espera que el intendente Castellano se pronuncie hoy sobre gimnasios.

FOTO ARCHIVO CLASES PRESENCIALES. Por ahora, en Rafaela continuarán de manera normal.

El gobernador Omar Perotti, a través de un mensaje grabado, comunicó este domingo que la provincia de Santa Fe adhiere al decreto nacional emitido por el gobierno nacional, anunciando la extensión de las medidas vigentes -que vencían este 2 de mayo- hasta el 21 de este mes. Respecto a la restricción vehicular que actualmente rige desde las 21 horas hasta las 6, en el decreto difundido anoche parece ampliarse ya que comenzaría a las 20 hs. De todos modos, no está claro y ni siquiera funcionarios provinciales tenían total certeza si hay cambios en la restricción vehicular o sigue igual.

En medio de una gran incertidumbre por las medidas que podían decretarse en el territorio santafesino, Perotti explicó que sólo se aplicarán las nuevas restricciones nacionales a los departamentos que hoy en día están en alarma sanitaria: San Lorenzo y Rosario. Estos dos departamentos deberán suspender las clases presenciales a partir de este lunes 3 de mayo, y por un lapso de siete días. Mientras que en el resto de las provincia, las clases continuarán de la forma en la que se vienen desarrollando. "Estamos ante una segunda ola que se muestra mucho más dura, rápida en los contagios, y que ataca a gente más joven, y que lleva a que la gente necesite más tiempo camas criticas" comenzó su discurso el gobernador para contextualizar la situación epidemiológica actual. "Hemos tenido 500 mil chicos que quedaron desvinculados de la escuela en la primera ola, y no vamos a permitir que eso vuelva a suceder", enfatizó.

Además, el mandatario anunció, en todo el territorio santafesino, también la suspensión del funcionamiento de centros comerciales y shoppings; y de las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados. Los locales comerciales podrán abrir sus puertas durante el día, pero deberán cerrar entre las 19 y las 6 del día siguiente, con excepción de los esenciales con horario nocturno (alimentación y farmacias). Se prohíben los deportes grupales. También el funcionamiento de los casinos, bingos, discotecas, y salones de fiesta.



LOCALES GASTRONÓMICOS

Hasta el 21 de mayo de 2021 inclusive los locales gastronómicos (comprensivo de bares, restaurantes, heladerías, y otros autorizados a funcionar como tales, con concurrencia de comensales), deberán observar las siguientes disposiciones:

-No podrán extender su actividad más allá de las 23 horas, excepción hecha de los departamentos Rosario y San Lorenzo, en los que el límite serán las 19 hs.

-No se permitirá el ingreso de personas a los locales para la permanencia en los mismos, a partir de las 22 hs en la totalidad del territorio provincial excepción hecha de los departamentos Rosario y San Lorenzo, en que la limitación regirá a partir de las 18 hs; En éste último caso los locales solo podrán atender a su clientela en espacios habilitados al aire libre.



ANUNCIOS

Luego, el mandatario rafaelino dio paso a los anuncios en si: "Vamos a una segunda etapa de restricciones sumadas a las planteadas en la instancia nacional, acorde a las áreas de riesgo sanitario. La provincia de Santa Fe tiene en su mayoría los departamentos en alto riesgo, y tiene dos en alarma sanitaria que son Rosario y San Lorenzo". Por este motivo, enviaron una nota al ministro de Gobierno, Santiago Cafiero, para revaluar los parámetros para determinar las instancias sanitarias en las que se encuentran los distintos departamentos.

"Queremos discutir con el gobierno Nacional esos indicadores, hay que reanalizarlos en vistas de las particularidades de nuestra provincia y de nuestro sistema sanitario. Hay 19 departamentos que concentran en algunos los centros de internación, las terapias intensivas", y por ese motivo, una medición de camas en esos lugares a los que son derivados los pacientes, "seguramente van a dar muy altos aunque los pacientes no pertenezcan allí". Por último, afirmó que el objetivo es bajar la circulación de personas para tener menos contagios, y así menos camas ocupadas.



REPUDIO

En otro pasaje del mensaje, el gobernador provincial hizo alusión a lo ocurrido en Rosario este domingo, en la previa del partido entre Central y Newell´s, en donde cientos de hinchas se agolparon en las calles sin respetar ningún tipo de distanciamiento o medida de higiene.



¿Y EN LA CIUDAD?

Mientras tanto, habrá que esperar que el intendente Luis Castellano se pronuncie este lunes con respecto a estas nuevas restricciones y aclare algunas dudas, como la actividad de los gimnasios y la permanencia de la gente en los lugares al aire libre, entre otras.