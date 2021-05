Ventas minoristas pymes cayeron 8,3% en abril Nacionales 03 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA GONDOLAS. Las ventas bajaron respecto a marzo pero aumentaron en la comparación interanual.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Las ventas minoristas pymes cayeron en abril un 8,3 por ciento respecto a marzo pasado, pero crecieron 40,8 por ciento anual, informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). De todas maneras, la CAME remarcó que las ventas aún se mantienen 26,8% por debajo de abril de 2019.

"Después de un marzo donde parecía que la recuperación podía comenzar a pisar fuerte, las nuevas restricciones para circular, el temor al Covid, los ingresos familiares que no terminaron de recuperarse y la falta de mercadería, desaceleraron todo", precisó la entidad.

En ese aspecto sostuvo que "para volver al nivel de operaciones de dos años atrás, el crecimiento anual debería haber sido de 92%, un porcentaje lejano a las posibilidades actuales del mercado de consumo". Para el primer cuatrimestre del año las ventas se incrementaron 6,8 por ciento frente a los mismos meses de 2020. "También hay que destacar que la medición refleja el promedio nacional, y la situación en AMBA es aún más complicada, en virtud de las nuevas restricciones que afectaron significativamente a diversos sectores", indicó la CAME.

El 58% de las empresas relevadas tuvo problemas de abastecimiento, con un plazo promedio de demoras de 28 días, siendo el sector textil indumentaria uno de los más afectado, con un promedio de 40 días de atrasos.

Todos los rubros subieron en la comparación anual y algunas de las tasas más elevadas ocurrieron en: Calzado y Marroquinería (+69,9%), que tras el desplome de casi 80% en abril 2020, rebotó impulsado principalmente por la demanda de calzado escolar.

"De todos modos, casi ningún comercio de ese sector se animó a definir abril como un mes bueno", señaló la CAME.

Otro rubro con fuerte crecimiento fue Mueblerías, decoración y artículos para el hogar (+70,4%), pero todavía se mantiene 63,5% por debajo de los niveles de ventas de abril 2019.

En el caso de Alimentos y bebidas, las ventas en los comercios pymes de abril aumentaron 4,7% anual y se ubicaron solo 4,3% debajo del mismo mes de 2019. "En aquel entonces, habían bajado 8,6%, siempre midiendo a precios constantes, por eso la tasa de recuperación es bastante inferior al resto. Incidió mucho la baja en la venta de carnes y el desplazamiento de la demanda hacia los canales mayoristas y online de grandes supermercados", precisó el organismo.

En el caso de los Electrodomésticos, artículos electrónicos, computación, celulares y accesorios, la salida en los comercios pymes se incrementaron 58,7% comparadas con abril 2020, a precios constantes, pero resultaron 52,7% menores al mismo mes de 2019.

En Textil indumentaria, las ventas minoristas subieron 65,6% anual pero aún están 64,1% debajo de abril 2019.

En tanto, con demoras en las entregas que pueden llegar a los seis meses, el rubro Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción tuvo un ascenso anual de 27,7% en abril, pero registra aún una caída de 22,7% si se la compara con el mismo mes de 2019.

"La recuperación de ese sector podría ser más rápida si no se viera limitada por la falta de productos", aseguró la CAME.