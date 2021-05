Murió la ex diputada Alcira Argumedo Nacionales 03 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La ex diputada nacional Alcira Argumedo murió ayer a los 80 años a causa de un cáncer de pulmón por el que se encontraba internada en los últimos días. La noticia fue confirmada por allegados y familiares de la ex legisladora de Proyecto Sur, a través de su propia cuenta de la red social Twitter.

"Amigos y amigas queremos comunicar la triste y dolorosa noticia que nuestra querida Alcira Argumedo acaba de fallecer, en paz y rodeada de afecto. Abrazamos su ser y damos gracias por su hermoso legado. Sus familiares agradecemos profundamente las muestras de solidaridad y cariño", se expresó en la red social.

Argumedo había nacido en mayo de 1940 en la ciudad de Rosario, y tuvo una intensa carrera académica y política.

Socióloga de profesión, fue profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e investigadora de CONICET.

En 2007 participó en la creación de Proyecto Sur, movimiento con el cual obtuvo su banca en la Cámara de Diputados en las elecciones de 2009.

En las elecciones primarias de 2011, fue la pre-candidata a presidente de ese movimiento, pero no alcanzó los votos necesarios (1,5%) para presentarse en las elecciones generales de octubre.6​ .

En tanto, como parte del frente UNEN, fue reelegida diputada por la ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 2013.