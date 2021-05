Bottas se quedó con la pole en Portugal Deportes 02 de mayo de 2021 Redacción Por Mercedes logró el 1-2 de la mano de Bottas y de Hamilton; la 2ª fila para los Red Bull de Verstappen y Pérez; 5° Sainz con Ferrari.

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El finlandés Valtteri Bottas se adueñó ayer de la pole position del gran premio de Portugal, y frustró la chances de que su compañero de equipo en Mercedes, el inglés Lewis Hamilton, consiga la número 100 de su carrera.

Bottas, que había tenido un inicio de año complicado, marcó un tiempo de 1:18.348, en el circuito de Portimao, para superar a Hamilton por apenas 7 milésimas y al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) por 39 centésimas.

"Esto me puso una sonrisa en la cara porque en las dos primeras carreras de la temporada, la calificación no ha estado de mi lado, al menos no en la sesión de Q3, eso no ha sido mi punto fuerte. Hacer que los neumáticos funcionen bien ha sido un poco mi debilidad", aseguró el finlandés tras su logro.

En Bahréin, primera carrera de la temporada 2021, Bottas se clasificó tercero y finalizó en esa misma posición, mientras que en Imola arrancó octavo y abandonó luego de un contacto con George Russell.

"Ahora siento que las cosas están empezando a ir en la dirección correcta. Durante todo el fin de semana me he sentido fuerte y sabía que era posible (ganar la pole)", reconoció.

Por su parte, los diez primeros puestos los completaron Sergio Pérez, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Lando Norris, Charles Leclerc, Pierre Gasly y Sebastian Vettel.