Con Rubiolo de titular, Jaguares XV continúa con su paso arrollador Deportes 02 de mayo de 2021 Redacción Por La franquicia argentina terminó la etapa regular con bonus en todos sus partidos y superó a Peñarol por un claro 42-18 en lo que significó el debut desde el inicio para el rafaelino. En semifinales enfrentarán a Olimpia Lions (Paraguay).

En el cierre de la fase inicial de la Superliga Americana de Rugby, el equipo dirigido por Ignacio Fernández Lobbe logró su décima victoria en este certamen tras vencer a Peñarol por 42-18, en el estadio Charrúa de Montevideo.

El rafaelino Pedro Rubiolo, que en el encuentro anterior había tenido su debut absoluto ingresando en el complemento, ayer fue de titular y cumplió una destacada actuación en los 60 minutos que estuvo en cancha.

En un partido parejo en el resultado hasta los 50 minutos, que tuvo a Jaguares XV arriba solo por diferencia de tres (21-18), la franquicia argentina logró liquidar el pleito ante el equipo local marcando tres conquistas más. Fueron seis los tries, que llegaron a través de Cubilla (2), Gorrissen, Ezcurra, Albornoz y Vaca.

Con este resultado, Jaguares XV cosechó todos los puntos posibles en esta primera fase (50) y tendrá la oportunidad de meterse en la final de esta SLAR 2021, cuando enfrente a Olimpia Lions el próximo sábado 8 de mayo, desde las 21. Tomás Albornoz retomó el liderato en la tabla de goleadores del equipo (82).



EL ANÁLISIS DE HEAD COACH

"El partido me deja con muchas cosas a mejorar, tuvimos un bache de 10-12 minutos donde cometimos muchas imprecisiones de manejo. Pero me quedo con la defensa que fue un baluarte durante todo el partido y también hicimos un muy buen manejo del pie".

"Tenemos que descansar mucho para que la semana que viene tengamos una gran semifinal. Nos vamos a concentrar en lo nuestro, trabajar duro, recuperar a algunos jugadores y preparar muy bien el partido", finalizó.