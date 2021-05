Unión va por su primera alegría Deportes 02 de mayo de 2021 Redacción Por El elenco sunchalense visita este domingo a Defensores de Pronunciamiento en Entre Ríos.

El torneo Federal A pone en juego su fecha 4 y Unión de Sunchales estará visitando en la jornada de hoy a Defensores de Pronunciamiento, por la zona B.

El encuentro comenzará a las 15.30hs y será arbitrado por Brian Ferreyra, de Venado Tuerto.

Los dirigidos por Adrián Tosetto aún no ganaron en lo que va del certamen con dos empates y una derrota. En el debut igualó 2-2 con Gimnasia y Tiro de Salta, luego sin goles ante Sarmiento de Resistencia y llega tras caer con Sportivo Belgrano por 2 a 0.

Por su parte el DEPRO, con dos presentaciones (en la primera quedó libre) tampoco pudo ganar y suma una igualdad y una derrota.

El posible 11 inicial de Unión sería con: Leonardo Torres; Jonatán Medina, Nicolás Canavessio, Jonathan Paiz y Daniel Albello; Matías Rojo, Gianfranco Baier, Cristian Sánchez y Ricardo Villar; Tomás Attis y Denis Stracqualursi.



El resto de la fecha: 15.30hs Juventud Unida (G) – Racing Cba, 15.45hs Gimnasia y Tiro (S) – Chaco For Ever, 16hs Sp. Las Parejas – Douglas Haig, Sarmiento (R) – Central Norte, Boca Unidos – Gimnasia y Esgrima (CdU), Sp. Belgrano – Crucero del Norte. Libre: Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.



Las Posiciones: Chaco For Ever 7, puntos; Racing Cba. 7; Def. de Villa Ramallo 7; Gimnasia (CdU) 6; Crucero del Norte 6; Sp. Belgrano 5; Gimnasia y Tiro (S) 5; Central Norte 3; Boca Unidos 2; Unión de Sunchales 2; Pronunciamiento 1; Sarmiento (R) 1; Sp. Las Parejas 1; Juv. Unida (G) 1; Douglas Haig 0.