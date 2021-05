Boca, River y un domingo maratónico en la Copa de la Liga

El encantamiento futbolero tendrá este domingo una jornada maratónica de definiciones en la Copa de la Liga, que incluye un menú de nueve partidos, entre ellos los protagonizados por los cinco grandes y el bonus track del clásico rosarino entre Newell's y Rosario Central, por la fecha 12, anteúltima de la fase regular.

De modo que no faltarán atractivos para disfrutar de un cierre de semana con la adrenalina de 13 horas a puro vértigo clasificatorio, porque será ese el caudal horario durante el cual se pondrán en juego puntos indispensables para acceder a los cuartos de final, instancia que solo tiene dos boletos entregados por ahora, los ganados por Vélez y Colón, líderes de las zonas B y A.

Como se dijo, habrá más de medio día con la pelota rodando en el pasto de la Copa de la Liga. El telón del fútbol masculino de Primera División se levantará bastante temprano, tratándose de un domingo, porque Boca-Lanús obligará a suspender la fiaca remolona y a prenderse a las transmisiones a las 10 de la mañana. El final de la intensa jornada no será proporcional al ocaso del domingo, puesto que el último juego integra también el rubro de los imperdibles: será el clásico rosarino, desde las 21, hoy más esperado por su historia que motivado por el presente algo irregular de los dirigidos por Cristian González y Germán Burgos (de entre los cuales, solo Central puede clasificarse aún, pero no depende exclusivamente de sí).



La Zona B es la que tiene sus boletos listos para entregar este domingo y completar su cuarteto de clasificados: a Vélez podrían sumarse Boca (si vence a los granates) y Talleres (si supera a Huracán como local), los dos del grupo que dependen de sí mismos. Independiente también puede asegurarse su pasaje a cuartos si le gana a Atlético Tucumán, pero deberá esperar el triunfo xeneize y aguardar que ni Unión de Santa Fe (que enfrenta a Defensa y Justicia) ni Gimnasia y Esgrima La Plata (rival de Sarmiento de Junín) ganen sus encuentros.



Por el lado de la Zona A, la pelea es tan pareja como atractiva: River, San Lorenzo y Racing, los tres con 18 unidades (detrás de Colón, ya clasificado, y Estudiantes, con 19) jugarán sus fichas hoy para seguir con sus chances intactas. Mientras que los dirigidos por Marcelo Gallardo visitarán a Banfield, la Academia y el Ciclón jugarán sus partidos (ante Central Córdoba en Santiago del Estero y como anfitrión de Godoy Cruz, respectivamente) con la obligación de ganar dado que, en la última fecha, les tocará cruzarse para definir su destino.



Boca, Defensa y Justicia, Racing, River, Independiente, Newell's, Talleres, Central, Lanús y San Lorenzo continuarán la semana que viene, nuevamente, con su participación en las Copas Libertadores y Sudamericana, pero este domingo estarán todos reunidos en el domingo maratónico de la Copa de la Liga, que no piensa darle respiro a ningún corazón futbolero antes de arrancar la semana.



Todos los partidos de este domingo:



10 hs. / Boca vs Lanús, por TNT Sports.

12.10 hs. / Independiente vs Atlético Tucumán, por Fox Sports Premium.

12.10 hs. / Defensa y Justicia vs Unión, por TNT Sports.

14.20 hs. / San Lorenzo vs Godoy Cruz, por TNT Sports.

14.20 hs. / Talleres vs Huracán, por Televisión Pública.

16.30 hs. / Banfield vs River, por Fox Sports Premium.

18.40 hs. / Aldosivi vs Argentinos, por Fox Sports Premium.

18.40 hs. / Central Córdoba vs Racing, por TNT Sports.

21.00 hs. / Rosario Central vs Newell's, por TNT Sports y Fox Sports Premium.