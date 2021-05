Boomerang: un emprendimiento que crece gracias al trabajo en equipo Información General 02 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

A la hora de emprender hay muchas tareas que llevar adelante y decisiones que tomar. La primera decisión a tomar debería ser designar quien se ocupa de qué, es decir, ordenar y distribuir el trabajo. Organizarse entre los miembros del emprendimiento es esencial, cada cual debe conocer cuál es su rol. Los emprendedores que hoy les presentamos, entendieron lo importante de asignar responsabilidades a cada parte para crecer y cuidar la amistad que los une, y esto se logra gracias a un verdadero trabajo en equipo.

Boomerang está integrado por Ana Segnini, Evelyn Quattrociocchi y Leonardo Gómez. Ana y Eve son amigas desde la infancia. Eve y Leo están casados y tienen dos peques, Rafa y Pilar. Ana vive en pareja con Juan Pablo y tiene dos hijas, Francisca y Margarita.



-¿Cómo surge Boomerang?

-Boomerang surge en julio de 2020, cuando Leo se pone en contacto con Ana para ofrecerle emprender en conjunto a través de Instagram principalmente y alternando con otras redes sociales que tengan llegada al público que nos interesa. Si bien los 3 trabajamos en relación de dependencia, de lunes a viernes, vimos que trabajando de manera mancomunada era viable emprender.



-¿En qué consiste el emprendimiento?

-Vendemos ropa de todas las estaciones y accesorios para niños desde el nacimiento hasta los 6 años. Para nosotros lo más importante es ofrecerte ropa de calidad, a buen precio y sobre todo que acompañe a los niños en sus aventuras diarias. La selección que realizamos permite a los pequeños jugar y divertirse cómodamente, por lo que la ropa no resulta un impedimento para aventurarse en el mundo, trepar, saltar, correr. Nuestro principal canal de comunicación es Instagram, no solo como un mero espacio para la venta, sino como un punto de encuentro con nuestra comunidad. Nuestra intención es estar cerca de la mamá y sus peques, y de la familia en su totalidad a través de tips, experiencias, frases, imágenes y conceptos para una vida sana que beneficie a todo el grupo familiar. Nuestro propósito constante es humanizar nuestro emprendimiento.



-¿Cómo se han organizado para desarrollar las actividades que implica todo emprendimiento?

-Ana es la comunity manager, la planificadora y la genia del tiempo que siempre tiene un minuto más para dedicarle a Boomerang. Eve es la encargada de las compras y de la elección de la mercadería y, además, es la principal captadora de nuevos proveedores, colores, marcas y diseños. Leo es una especie de comodín que interviene en lo que sea necesario para completar alguna tarea o iniciativa.



-¿Cómo logran el equilibro entre la familia, el trabajo y el emprendimiento?

-Llevar adelante Boomerang implica trabajar en casa, y somos una familia que avanza junta sin estructuras rígidas. Para ello es importante el intercambio constante de ideas, roles y responsabilidades para lograr un objetivo en común, crecer. Y eso se hace dando pasos a la par, optimizando los tiempos y abarcando todo lo que sea posible. Hoy se agrega el Home Office a cada hogar, Boomerang tiene bastante de eso, pero el HomeWork hogareño existe desde siempre y la mejor manera de hacerlo bien es como un verdadero equipo. Un día en nuestra vida es entre mil catálogos mayoristas, varios peques dando vueltas, dos mates andando y unas ganas únicas de traer la ropita más linda y divertida.



-¿Cuál es su desafío como emprendedores?

-Nuestro desafío económico es tener un ingreso extra para mejorar nuestra calidad de vida. Pero también existe un desafío personal y humano que es mantenernos firmes en la certeza que se puede, que con ideas, planificación y orden se puede llegar a una meta positiva. Queremos que la gente vuelva y se sienta feliz de contactarse con Boomerang. El desafío es demostrarnos y demostrar que no hace falta una enorme inversión para prosperar y ser competitivos.



CONTACTO

BOOMERANG

INSTAGRAM: @boomerangrafaela

WhatsApp: 3492591779

Web: https://boomerang-vistiendo-aventuras.negociopersonal.com.ar/