Boomerang de carteleras

BOOMERANG DE RECOMENDACIONES



Por Leo Gómez

Recién sacados del horno!!!!

¡Hola amigos!! ¡Hoy les voy a recomendar 4 propuestas estrenadas hace muy poquito tiempo y con muy buena repercusión ciertamente!! En los tiempos de cuarentena que corren, las ofertas de las diversas plataformas streaming se han ampliado notablemente. Y no solo esa es la buena noticia, prácticamente todas las semanas tenemos un nuevo título atractivo disponible en el dispositivo que deseemos. Si algún aspecto positivo deja esta pandemia, es que se aceleraron los procesos para poder acceder al contenido on demand como, cuando y donde queramos, y eso es un paso que solo se da para adelante.

SERIES

La serpiente (2021, Miniserie policial, crimen, investigación, Reino Unido) 1 temporada 8 capítulos +16 Netflix/stremio

Está buenísimo que esta historia real nos lleve al sudeste asiático y nos ubique en un escenario poco habitual. La serie está ambientada a mediados de los años 70 y cuenta la vida y terrible obra de Charles Sobhraj, un asesino serial. Este temible personaje de ascendencia europea y asiática se dedica, con la complicidad de su novia francocanadiense, a engañar turistas hippies de clase acomodada que pasan por Bangkok, Nepal e India. Una vez consumado el timo y posterior asesinato de las víctimas, se roban su dinero, joyas y también su identidad, la cual luego manipulan para viajar por el mundo. El macabro plan parece andar sobre ruedas, hasta que una pareja de Holandeses son ultimados y esto despierta la sospecha e investigación incansable de un diplomático de ese país, que va a dedicar todo su tiempo, energía y reputación para encontrar a este monstruo, que parecía indescifrable. No es perfecta la narrativa, no sigue al pie de la letra los eventos tal cual sucedieron, de hecho, se toman libertades para relatarlos como mejor les pareció. Pero igual funciona, tuvo gran aceptación, y capítulo a capítulo se vuelve cada vez mas atrapante.



DETRAS DE SUS OJOS (2021, Miniserie, suspenso psicológico, Reino Unido) 1 temporada 6 capítulos +16 Netflix/stremio

Basada en una novela del mismo nombre, este título nos presenta a una madre soltera que lleva una vida normal, hasta que tiene una aventura amorosa con un extraño seductor que, resulta ser su futuro jefe en el trabajo. Siguiendo con el hilo de lo inusual; Lousie, nuestra protagonista, también se siente atraída por una extraña amistad con la esposa de su incipiente amante. Aquí entonces queda conformado un triángulo amoroso entre un psiquiatra, su secretaria y su esposa que se establece como el puntapié inicial a una red de mentiras, misterios y muchas preguntas sin respuestas. La recomiendo principalmente por la propuesta innovadora y fuera de lo esperado. Sorprende a medida que se van desarrollando los hechos y vamos conociendo a cada personaje. Pero sobre todo mírala por el cierre de temporada, vale la espera por lo que sucede y si bien no es un 10, te deja la sensación de haber visto algo mejor respecto a esas historias que vas adivinando desenlaces debido a lo predecible de cada evento que se presenta.



PELICULAS



NOBODY (2021, Acción, drama, crimen, Estados Unidos) 92 minutos. stremio/on demand

¿Querés ver una peli dinámica, con acción y que te preguntes como pasaron tan rápido los minutos? Bueno mirá NOBODY. No es LA película del año ni mucho menos. Pero tiene todo lo que necesita para pasar muy bien el rato. Por momentos parece un homenaje a "Un día de Furia" o "John Wick" y el personaje que Bob Odenkirk (Better Call Saul) hace realmente muy bien, está a la altura de lo que alguna vez nos quiso mostrar Walter White en "Breaking Bad" o Brian Mills en "Taken".

Nuestro protagonista, Hutch Mansell, es un hombre de familia común y corriente, con una vida bastante aburrida y sin sabor. No tiene una buena relación con su esposa y su hijo mayor. Solo su hija le muestra un poco de cariño. Para empeorar el panorama, no reacciona como su familia esperaba ante una situación violenta de robo en su propia casa. Este evento aumenta las distancias con su esposa e hijo, pero también es el puntapié inicial para la reaparición de una faceta en la conducta y vida oculta de Hutch que nadie de su entorno actual conocía. Aquí es cuando comienza la acción, el drama y la adrenalina que no paran hasta el final. ¿Da para saga esta historia? ¿Por qué no?, si cumple con creces las expectativas del espectador. No es un clásico, pero ¡recontra vale la pena mirarla!

NOTICIAS DEL MUNDO (2021, drama, western, Estados Unidos) 118 minutos. netflix/stremio

Nos vamos al Oeste de USA, durante el año 1870. El Capitán Kidd, interpretado por el gran Tom Hanks, es un veterano de la guerra civil que ahora se gana la vida viajando de pueblo en pueblo, leyendo los periódicos a la gente con un costo de 1 centavo por persona. Su vida va a cambiar radicalmente cuando se cruza en el camino de una niña blanca de unos 10 años, que fue raptada y criada por miembros de una tribu nativa. Ahora la pequeña está sola e indefensa luego de la matanza que sufrió su familia postiza. Es por eso que el Capitán asume la responsabilidad de encontrar a sus familiares legales que aún viven y restituirle a Johanna. Esto significa una travesía de cientos de kilómetros, en la que no faltarán peligros y riesgos que deberán asumir juntos, más allá que la nena no quiera saber nada en un principio con el cambio de vida que esto supone.

Encuentro como puntos positivos la reaparición estelar de Hanks haciendo un gran papel. Me atrapó la visión íntima y realista de la época a la que nos remonta. Un western distinto con una muy buena ambientación y fotografía que le valieron 4 nominaciones al Oscar. La sentí llevadera aunque sea un drama, el contexto en el que se dan los hechos es atractivo y la trama entretiene. Para darle play sin dudar...