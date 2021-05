“Esperábamos anuncios en políticas e inversiones para la defensa de la vida” Locales 02 de mayo de 2021 Redacción Por LAS REPERCUSIONES DE JUAN ARGARAÑAZ TRAS LA APERTURA DE SESIONES

Luego de escuchar el discurso que ofreció el gobernador Omar Perotti, en la apertura del 139° período de sesiones ordinarias, el diputado rafaelino Juan Argañaraz, opinó: “Entendemos que en medio de otro año signado por la pandemia gobernar no es fácil, ya que no sólo hay que atender las cuestiones urgentes sino también seguir pensando en estrategias y políticas con mirada en el futuro de Santa Fe. En primer lugar, decir que esperábamos anuncios en políticas e inversiones para la defensa de la vida, el niño por nacer, la mujer embarazada, los abuelos, y las personas más vulnerables, que sin dudas durante la pandemia fueron los más afectados. Pero lamentablemente, el Sr Gobernador habló del misoprostol que se elabora en el laboratorio santafesino LIF y expresó que se trata de un producto seguro, eficaz, de calidad. En nada de esto coincidimos, muy lejos estoy de apoyar y acompañar esta medida que claramente va en contra del derecho más importante como es la VIDA”.

El legislador continuó diciendo que lamenta que “se inviertan recursos de todos los santafesinos en la muerte de seres humanos inocentes. Le solicito al Sr Gobernador que esa carrera por la vida de la cual habló, sea para cuidar la vida de todas las personas y desde el vientre materno y que invierta los dineros públicos en temas prioritarios”.

“Con respecto a la educación, valoramos el esfuerzo para mantener la presencialidad y destacamos el plan de vacunación docente que hizo posible que sigan las clases presenciales. Además, todos los protocolos que se aplican en las escuelas fueron muy buenos para proteger a la comunidad educativa. También vemos positivamente que obras públicas en toda la provincia sigan avanzando ya que son fuente importante para la creación de puestos de trabajo, sobre todo para mejorar el estado de las rutas provinciales, que la gran mayoría se encuentra en estados intransitables desde hace años”, precisó Argañaraz.

El diputado, manifestó también: “Comparto lo dicho por el primer mandatario provincial con respecto al apoyo a las familias agrícolas, hogares de las zonas rurales, jóvenes rurales, sobre todo para su educación, capacitación, trabajo y la cultura del arraigo”.

En la agenda legislativa sostuvo el legislador rafaelino, “siguen pendientes de debate leyes que la Casa Gris considera clave: las de seguridad y de conectividad. Ambas iniciativas acumulan meses de espera. Sin dudas, entre el Poder Ejecutivo y Legislativo debemos intentar lograr los entendimientos y recomponer los vínculos necesarios para poder avanzar con leyes que le mejoren la calidad de vida a los santafesinos, ya que ese debe ser nuestro fin último, el bienestar general de la población. La mitad de los alumnos no tiene conectividad, y solo el 18% buena conexión. Es inadmisible que queden alumnos excluidos. Inclusión digital urgente para los 365 pueblos y ciudades y por ello desde que asumimos presentamos iniciativas pidiéndolo”.

“Con respecto a la seguridad, sin dudas es el tema que hoy por hoy más preocupa a la población y que a pesar de los recursos que el Sr Gobernador dijo se invirtieron, lamentablemente no se ven reflejados los resultados en los territorios, todo lo contrario, y las familias viven cada día con más miedo y desamparadas por su integridad, siendo víctimas del delito y la inseguridad”, expresó.

Argañaraz, subrayó que “el gobernador también habló sobre el personal de salud, las inversiones en salud. Estoy convencido que el reconocimiento al personal esencial, sobre todo de salud, es sumamente merecido, pero no sólo de palabras o discursos, sino en hechos y políticas que mejoren su calidad de trabajo y sus salarios. Valoramos toda la inversión para detectar rápidamente a los ciudadanos con Covid19, es fundamental esta estrategia. Le tomamos la palabra al gobernador en su compromiso asumido de seguir mejorando el sistema de salud y de proteger a todo el personal y deseamos que los Samcos y hospitales no solo queden en grandes y majestuosas obras, pero vacías en equipamiento, insumos y personal. Los operativos de vacunación fueron positivo y muy bien atendidos por el personal que trabaja en cada centro de vacunación, como es el caso de Rafaela, donde la ciudadanía se mostró conforme”. Y agregó: “Destacamos que el aparato productivo no paró, y siguió trabajando con los debidos protocolos. Valoramos los programas de aporte y asistencia para los sectores que no pudieron trabajar, como el transporte, el turismo, etc. Pero somos conscientes que no alcanzaron y que estas empresas necesitan más apoyo y ayudas del Gobierno para sostenerse. Hay que proteger el desarrollo, la producción y el trabajo. La pandemia nos cambió la vida, pero debemos seguir trabajando fuertemente por todas las familias de nuestra querida provincia de Santa Fe”.

“Aún falta mucho en materia de obras esenciales y básicas en Santa Fe, como cloacas, agua, gas, pavimento, entre otras, y muchas veces se utilizan los fondos públicos en cuestiones que no son prioritarias para la mayoría de la población como por ejemplo con la creación del Ministerio de Igualdad y Género. Sin dudas no es el momento para invertir millones de pesos en ese tema, no es prioridad en medio de una crisis sanitaria, social y económica por la pandemia, cuando muchas veces faltan camas, respiradores, y demás elementos esenciales en los hospitales, etc. Destaco el acompañamiento a pymes con créditos y subsidios, congelando tarifas, etc. Y los programas de capacitación por ejemplo para negociadores. Apoyando esta idea presentamos un proyecto de ley para que el Programa Primeros Exportadores sea una política pública de todos los gobiernos y un programa de capacitación para los Dueños Pymes”, indicó.

Por último, Argañaraz remarcó: “Valoramos el Programa de Boleto Educativo Gratuito, aunque aún tiene muchas falencias en su implementación sobre todo en los pueblos y ahora apostamos para que se implemente el Boleto Deportivo Gratuito ya que presentamos un proyecto de ley en ese sentido en apoyo a nuestros deportistas. Celebro los fondos que llegan desde Nación y deseo que todos los planes de inversiones nacionales puedan llegar efectiva y rápidamente a la gente. Siempre acompañaré al gobernador en todo lo que entienda que está bien, como así también le cuestionaré cuando sienta que sus acciones o políticas no mejoran la calidad de vida de los santafesinos”.