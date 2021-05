"Un manual de buenas intenciones” Locales 02 de mayo de 2021 Redacción Por LA VISION DE PINOTTI SOBRE EL DISCURSO DE PEROTTI

El gobernador Omar Perotti dejó inaugurado en el día de ayer el 139° período de sesiones ordinarias, en medio de un contexto complejo, en el que la pandemia y sus consecuencias son evidentes y no pueden eludirse. El diputado provincial del FPCyS, Pablo Pinotti, opinó acerca del discurso del mandatario provincial, señalando: “La verdad es que fue un manual de buenas intenciones, que sólo describe todo lo que se debería hacer; esperemos que en algún momento lo pueda llevar a la práctica. El diálogo, la convivencia política, siguen ausentes desde el momento en que asumió y sobre todo en las decisiones y en el destrato con la oposición. El federalismo en los gobiernos locales en relación a la distribución de recursos es poco habitual, se repite constantemente la frase histórica para los amigos todo, basta con escuchar y hablar con autoridades locales que nos pueden contar en la situación en que se encuentran y muchas veces gobiernan en total soledad”. “Necesitamos a un gobernador que defienda a Santa Fe y sobre todo que se involucré en los temas trascendentales. Uno de los temas es la deuda que tiene nación con la provincia, que tiene un fallo judicial que lo respalda y que se necesita una respuesta, y la verdad es que no lo no lo vemos a Perotti involucrado reclamando e insistiendo con esta deuda que es de todos los santafesinos y las santafesinas”, indicó el diputado.

Además, Pinotti remarcó que “otro de los temas es el de la hidrovía que se ha prorrogado en su plazo de la adjudicación, y que la verdad no lo hemos escuchado con énfasis hablando de este proyecto tan importante; lo mismo que la ley de biocombustibles, Santa Fe es una de las provincias más importantes en materia de biocombustibles y hay un proyecto de ley del oficialismo nacional que pretende afectar directamente a las empresas que generan el biocombustible y muchas de ellas están radicadas en la provincia de Santa Fe”.

El legislador del FPCyS, también esgrimió que “los sectores económicos afectados por la pandemia siguen esperando respuestas del gobierno provincial, donde se han anunciado programas pero no se han aplicado y además hay una ley que se aprobó, la ley 14209, que establece el financiamiento y ayuda económica para los sectores gastronómicos, hoteleros y turísticos, que fue uno de los sectores más afectados por la pandemia porque no pudo trabajar y porque hoy se encuentra en una situación al límite del cierre (muchos ya han cerrado y otros han tenido que despedir empleados) y la verdad que vemos con mucha preocupación todo esto”.

“Consideró que los santafesinos y la santafesinas pretendemos que el gobierno provincial ejecute políticas públicas en las diferentes áreas, con planificación y sin improvisación, que es lo que estamos viendo mucho últimamente; queremos una decisión política firme del gobernador para poder sortear de la mejor manera la crisis sin precedentes que estamos viviendo. Desde nuestro lugar, desde mi lugar de opositor, yo pretendo colaborar con las definiciones a la hora de dar respuestas, porque la sociedad santafesina lo está esperando y no podemos esperar que siga pasando el tiempo y seguir perdiendo oportunidades en un momento tan especial para la República Argentina y para el mundo”, finalizó Pinotti.



DEJO DUDAS

Por su parte, el legislador santafesino de Juntos por el Cambio, el rosarino Gabriel Chumpitaz, también se refirió al discurso de apertura de sesiones del gobernador y dijo: “El discurso del gobernador Omar Perotti me pareció sincero y conciliador, pero dejó muchas dudas e interrogantes sobre temas estratégicos de la provincia. La seguridad, la administración de la crisis sanitaria, la educación, la economía y la infraestructura, son puntos muy débiles de este gobierno”. “Cómo positivo encuentro políticas públicas relacionadas a la tecnología, innovación, medio ambiente, el apalancamiento y fortalecimiento de la región centro. En relación a la hidrovía, vía navegable dónde transita el 80 % del comercio exterior, es un grave error acoplarse a las intenciones oscuras, populistas y estatistas impulsadas por el gobierno central. Es muy positivo que el gobernador apueste a la conectividad y rescató profundamente su valor humano en relación a la pronta mejoría del presidente de la Cámara de Diputados. Espero que Santa Fe retome el camino de la institucionalidad, el diálogo y el consenso", afirmó Chumpitaz.