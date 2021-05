Se realizó el acto conmemorativo del “Día Internacional del Trabajo”

Este sábado 1°de mayo, se llevó a cabo el acto conmemorativo del “Día Internacional del Trabajo”. Por razones sanitarias, el mismo se llevó a cabo de manera virtual, fue transmitido a través de las redes sociales de la Municipalidad de Rafaela y estuvo encabezado por el intendente Luis Castellano.

Acompañando al titular del Ejecutivo municipal estuvieron el senador nacional, Roberto Mirabella; el presidente del Concejo Municipal de Rafaela, Germán Bottero; la jefa de Gabinete, Amalia Galantti; el secretario de Gobierno y Participación, Marcelo Lombardo; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti y el secretario general de la Confederación General del Trabajo -Filial Rafaela- (CGT), Roberto Oesquer

Luis Castellano expresó que “esta rara forma de encontrarnos hoy, nos muestra, clara y simbólicamente, en el momento en el que estamos como ciudad, provincia, país y en el mundo”. El intendente resaltó que “aprendimos que el trabajo, los trabajadores y las trabajadoras son trascendentales porque, finalmente y luego de aquella falsa dicotomía en donde se planteaba salud versus economía, nos dimos cuenta que las dos pueden ir de la mano y acompañarse. Una buena salud para la comunidad sin frenar la economía y potenciando con protocolos”.

Castellano destacó que “juntos entendimos que podemos trabajar en esta nueva normalidad y que los contagios, en su gran mayoría, no provienen de los sectores de trabajadores y trabajadoras”.

El mandatario detuvo su discurso para dedicarle un párrafo especial para los trabajadores de la salud “que, en estos momentos, están recibiendo en la Guardia del Hospital a personas en estado de salud, en algunos casos, muy graves con familiares quebrados en llanto, con manos que no alcanzan para más de 90 pacientes que hoy tiene el ‘Jaime Ferré’, personal de salud que le ven la cara más cruda al coronavirus y que todos los días tienen que estar haciéndole frente”.

Finalmente, Castellano reiteró la solicitud a toda la ciudadanía de que “nos cuidemos porque cuidarnos no solo significa una actitud sanitaria, sino también de respeto hacia nosotros mismos y hacia aquellos que están todos los días, silenciosamente, poniendo todo lo que tienen”.

Durante el desarrollo del acto se emitieron las estrofas del Himno Nacional Argentino y de la Marcha Canción de Rafaela. Del evento virtual también participaron el jefe de la Unidad Regional V de Policía de la Provincia de Santa Fe (URV), Ricardo Arnodo Suárez; el jefe de Gendarmería Nacional -Escuadrón Vial Rafaela-, Hernán Chamorro; el jefe de la Policía Federal Argentina -Subdelegación Rafaela-, Eduardo Fabián Quiroz; integrantes del Gabinete Municipal; concejales, concejalas y dirigentes gremiales.



MEDIDAS ADECUADAS

PARA PRESERVAR EL TRABAJO

Por su parte, Roberto Oesquer dijo que “las circunstancias vigentes indican que debemos celebrar el Día del Trabajo de esta manera. Venimos de más de un año en el que la pandemia nos ha azotado de manera cruel. Estamos en una etapa en donde el virus nos está afectando de otra manera, pero la ciudad se embarcó en viabilizar alternativas para tomar las medidas correspondientes tratando de preservar el trabajo, la producción, el comercio y la industria”. “Desde la CGT –sostuvo- observamos que se han tomado las medidas de resguardo adecuadas a las que llegamos mediante consensos. El esfuerzo que están haciendo los trabajadores es muchísimo. En ese marco, vale destacar la labor del personal de salud que es incansable. Más que nunca debemos acompañar las medidas que se toman porque son absolutamente necesarias y están enfocadas, primordialmente, a proteger las actividades y preservar las fuentes de trabajo”.



ESTADO PRESENTE

Y EN ACCION

Finalmente, Marcelo Lombardo señaló que, a diferencia de los distintos panoramas a los que se fueron enfrentando trabajadores y trabajadores de manera histórica, “hoy la fuerza laboral se encuentra con un enemigo inédito, desconocido, que impone un nuevo desafío. Ya no se trata de ideologías, cuestiones económicas, de derechos sino de un escenario diferente. Duele ver a trabajadores y trabajadoras que, en algunos casos, se ven impedidos de poder trabajar o no poder hacerlo con normalidad”. “Ese dolor nos lleva, como Estado, a estar en acción, presente. Esa presencia se produjo desde el inicio mismo de la pandemia con el fortalecimiento de la acción social, asistencia a los sectores de mayor vulnerabilidad, refuerzo alimentario. También con un trabajo denodado desde el área de Empleo, diseñando junto con los sectores productivos protocolos sanitarios, acompañando a los más afectados en la búsqueda de estrategias que permitan atravesar esta dificultad de la mejor manera posible”, dijo el secretario. A la vez, “el Estado local se ocupó de dinamizar la obra pública que ha impactado positivamente como dinamizadora del mercado interno. En el aspecto legislativo y jurídico se dictaron normas, resoluciones, ordenanzas que puedan acompañar a las distintas dificultades que se fueron presentando”. En ese marco, Lombardo destacó que “nada de eso hubiese sido posible sin el compromiso y esfuerzo de cada trabajador y trabajadora”.