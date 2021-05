Para Rossi, Malvinas es un territorio usurpado Nacionales 02 de mayo de 2021 Redacción Por "Malvinas es un territorio usurpado por una potencia militar que tiene más soldados británicos que isleños", expresó el ministro de Defensa.

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El ministro de Defensa, Agustín Rossi, cuestionó ayer que "Malvinas es un territorio usurpado por una potencia militar que tiene más soldados británicos que isleños", y afirmó que la Argentina "lo único" que recibió por parte de Gran Bretaña "han sido ofensas".

"Hoy Malvinas es un territorio usurpado por una potencia militar que tiene más soldados británicos que isleños", enfatizó Rossi en el 39° aniversario del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina en Mendoza, producido el 1° de mayo de 1982 durante la Guerra de Malvinas.

En referencia a los ejercicios militares llevados adelante en la última semana por parte de Gran Bretaña, el funcionario nacional criticó que "permanentemente ofende a la Argentina".

"Han pasado 40 años y lo único que hemos recibido han sido ofensas por parte de los británicos, impidiéndonos la compra de un sistema de armas que tenga componentes producidos por ellos", aseveró el titular de la cartera de Defensa.

En ese sentido, Rossi subrayó: "Malvinas no es una causa lejana ni naif, se trata de la soberanía de nuestro país. Estamos en un mundo lleno de tensiones. Argentina y América Latina no son el patio trasero de nadie".

"Malvinas es mucho más que la pesca o la potencialidad de existencia de hidrocarburos en esa zona. Es un posicionamiento geopolítico por parte de Gran Bretaña y eso es un hecho que nosotros como país y como argentinos debemos tener en cuenta al momento de desarrollar nuestra política de defensa", resaltó.

Para Rossi, "no se puede entender Argentina sin la Guerra de Malvinas", y precisó: "No nos olvidamos de Malvinas, no nos olvidamos de quienes perdieron su vida en la guerra, de quienes combatieron, volvieron y hoy están con nosotros, nuestros Veteranos".

Además, el jefe de la cartera de Defensa señaló que "el transcurso de este año es una hermosa oportunidad para realizar una vigilia de cara a los 40 años de la Guerra de Malvinas", con el "objetivo de acercar más y reconocer el valor de Malvinas a todas las generaciones de argentinos".

"Debemos reconocer el coraje, el altruismo y la capacidad de quienes combatieron en Malvinas", expresó Rossi, y remarcó que la contienda militar "se encuentra dentro de las mejores páginas de heroísmo, altruismo y generosidad de la historia" del país.

En el acto estuvieron presentes Veteranos de Malvinas y familiares, y además se realizó un pasaje aéreo con aviones IA-63 Pampa II y III, en honor a los caídos durante el Conflicto Bélico en el Atlántico Sur.

Rossi estuvo acompañado también por la jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa, Ana Clara Alberdi; el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero; y el titular del IAF Guillermo Carmona.

También estuvieron presentes el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de División Juan Martín Paleo; y por los titulares del Ejército, general de División Agustín Humberto Cejas; y de la Armada, vicealmirante Julio Horacio Guardia, entre otras autoridades militares.