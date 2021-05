La venta de dólar ahorro continúa en caída libre Nacionales 02 de mayo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Sólo 363 mil personas compraron dólares para ahorro durante marzo, cuando el nivel negociado para atesoramiento también continuó en picada, al retroceder 36% y llegar a solo U$S 59 millones, según datos publicados por el Banco Central. El informe de la autoridad monetaria sostuvo que "las personas humanas compraron de forma neta U$S 175 millones, básicamente para gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes", lo cual significó una merma de 24% con respecto a igual mes del año anterior.

Calculó que para atesoramiento el monto llegó a U$S 59 millones en billetes, lo cual representó un descenso de 36% respecto de febrero.

En cuanto a la cantidad de operadores, unos 363 mil individuos compraron billetes, es decir, unos 174 mil menos que el mes previo. A su vez, unos 50 mil vendieron, por lo que las compras y ventas per cápita resultaron de US$ 189 y US$ 203, respectivamente.

La merma sostenida en la cantidad de operaciones se da desde que el año pasado se anunció el endurecimiento del cepo cambiario.