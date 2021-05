Día D para el futuro de las clases presenciales Nacionales 02 de mayo de 2021 Redacción Por La Nación convocó para este domingo a los ministros de Educación de CABA y de las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe.

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El ministro de Educación, Nicolás Trotta, convocó para hoy a sus pares de la Ciudad de Buenos Aires, y las provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza con el fin de analizar "estrategias pedagógicas" en los distritos en "alerta epidemiológica" por la pandemia del coronavirus en los que rige la suspensión de la presencialidad las clases.

El encuentro se celebra mientras sigue la resistencia porteña y mendocina a aplicar la suspensión de las clases presenciales, tal cual estipula el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Gobierno Nacional, para las siguientes semanas.

La reunión fue estipulada para las 16:00 en el Palacio Pizzurno y se espera la asistencia de la la directora general de Educación bonaerense, Agustina Vila, y las ministras de Educación porteña, Soledad Acuña; de Santa Fe, Adriana Cantero, y el director general de Escuelas de Mendoza, José Manuel Thomas.

En su cuenta de la red social Twitter, Trota señaló que en la cartera educativa nacional impera el "mandato y voluntad desplegar nuevas acciones y recursos para garantizar el derecho a la educación y el fortalecimiento de las trayectorias educativas de las y los estudiantes como lo venimos haciendo desde el inicio de la pandemia".

El ministro explicó también que la intención es "poner la mirada especialmente en las trayectorias educativas de estudiantes con discapacidad asegurándoles los apoyos y recursos que requieran; y en aquellos/as con trayectorias discontinuas, truncas o que necesiten promoción acompañada".

Por otro lado, informó que el próximo martes se llevará adelante una nueva asamblea del Consejo Federal de Educación, con el fin de "continuar los acuerdos federales construidos y avanzar en el trabajo mancomunado sobre nuevos desafíos".

La reunión se realiza mientras se está a la expectativa sobre la definición de la Corte Suprema en cuanto a la disputa entre el Gobierno nacional y el porteño, que reclamó que se declare la inconstitucionalidad del decretó que ordenó la suspensión de clases presenciales tanto en la ciudad de Buenos Aires, al igual que en el resto del AMBA.

En los últimos días se habían mantenido algunas conversaciones entre la Nación y la Ciudad.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó su postura en cuanto a que "el nivel inicial, el nivel primario y la educación especial seguirán siendo presenciales".

No obstante, señaló que "en el caso del secundario, vamos implementar un sistema bimodal que alternará las clases presenciales con las clases virtuales. A su vez, la educación para adultos va a pasar a ser virtual".

La orden de suspender las clases presenciales tampoco es oída en Mendoza, donde el gobernador Rodolfo Suárez, aseguró que no acatará el DNU del Gobierno Nacional que ordena esa medida en los distritos con alerta epidemiológica.

"Quiero transmitirles a padres y a madres que vamos a defender las clases. Las medidas tienen que ser realmente efectivas para combatir la baja del virus, no hay un manual de cuáles son las efectivas y cuáles no. Vamos a mantener la presencialidad en las escuelas, el lunes las clases se van a dictar", expresó Suárez en el discurso que realizó este sábado, en oportunidad de la apertura de las sesiones en la Legislatura provincial.