"No es tiempo de subir precios", dijo el Presidente al cuestionar a empresarios Nacionales 02 de mayo de 2021 Redacción Por El Presidente participó desde la residencia de Olivos del Foro “Trabajo Presente y Futuro con Solidaridad” organizado por el Consejo Económico y Social, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores. Pidió unidad a los gremios y a los empresarios, que no suban los precios.

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El presidente Alberto Fernández advirtió ayer a los empresarios que "no es tiempo de subir precios", mientras pidió que "acompañen" y hagan su "aporte" ante la crisis económica por la pandemia de coronavirus. El mandatario sostuvo que lo deben hacer "no porque el Gobierno lo reclame o los persiga, sino por convicción".

Al participar del Foro "Trabajo Presente y Futuro con Solidaridad", organizado por el Consejo Económico y Social, puntualizó: "A los empresarios lo único que me queda por pedirles, y fundamentalmente a los que producen alimentos, es que tengan en cuenta el tiempo que vive la Argentina".

"No es tiempo de subir precios ni hacerle pagar a los argentinos por el buen momento internacional de los precios de los alimentos", cuestionó. Subrayó así que debe haber "precios para exportar" y precios para el mercado interno porque "si no, todo el esfuerzo que se hace en materia salarial se pierde y consume en el aumento sostenido de alimentos".

El Presidente aseguró que el sector "tiene que hacer un aporte" y argumentó: "Somos parte de una misma sociedad, esa sociedad en la que muchos trabajan y muchos padecen la falta de trabajo o el trabajo informal".

Al resaltar que en el último período se dio una recuperación en el sector de la construcción, también le pidió a los empresarios que "no conviertan una oportunidad en una oportunidad para ellos, sino en una oportunidad colectiva".

"Estamos en un momento en el que el trabajo se recupera. Y eso nos da confianza y cierta certeza de que podemos seguir creciendo y creando nuevos puestos de trabajo", puntualizó.

Desde Olivos, el Presidente manifestó: "Tenemos diversidad de opiniones, diferencias de criterios. El secreto es poder armonizar esas diferencias para lograr objetivos comunes". "En este tiempo de pandemia, hemos hecho mucho. En este tiempo tan difícil tenemos que extremar el esfuerzo de encontrarnos", analizó y evaluó que "fueron tiempos difíciles" en los que se tomaron "infinitas medidas para preservar el trabajo en la Argentina".

"Fueron enormes medidas que permitieron que el trabajo formal cayera menos que lo que todos esperaran que cayera.

Ayudamos a los trabajadores de la economía informal con el IFE, mejorando la AUH y hasta creando la tarjeta Alimentar", expresó. "En este tiempo que viene vamos a estar siempre cerca de los que trabajan y ayudando a los que están en una situación mas difícil porque es nuestra obligación", remarcó.

El jefe de Estado destacó que pese a la pandemia se avanzó en las paritarias y envió un mensaje a los gremios, que participaron del encuentro de manera virtual: "Agradezco sinceramente la responsabilidad con la que los sindicalistas enfrentaron ese tema porque pudimos también llegar a acuerdos para encontrar una mejora del salario mínimo. La responsabilidad sindical fue enorme. Sólo gratitud tengo con ellos. Los empresarios también acompañaron".

En ese marco, instó a los sindicalistas de las distintas centrales obreras a que se unan, ya que remarcó que la unidad "es el modo en que la fortaleza de los que trabajan se multiplica". "Lo primero que le digo a esos compañeros es gracias, por el modo en que ayudan y acompañan al Gobierno. Valoro enormemente cómo lo hacen. También les recuerdo esa convocatoria de Perón: `Únanse´", sostuvo el mandatario.

Del otro lado de la pantalla escucharon el planteo varios referentes del sindicalismo como los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña; de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo; de la UOCRA, Gerardo Martínez; de la UOM, Antonio Caló; y de UPCN, Andrés Rodríguez.



EVITAR JUDICIALIZAR

LA POLITICA

Por otra parte, Fernández pidió ayer "evitar que cuestiones de la política se judicialicen", en referencia a la disputa con el Gobierno de la Ciudad por las clases presenciales, y afirmó que "fue cuando el peronismo gobernó cuando el pueblo más se cultivó y más se educó".

"Hay que evitar la judicialización de las cuestiones políticas", resaltó Fernández al participar del acto de lanzamiento del Instituto de Formación Política en el PJ porteño, y llamó a que "la educación pública tome un rol primordial". En ese marco, el Presidente afirmó que "fue cuando el peronismo gobernó cuando el pueblo más se cultivó y más se educó", y afirmó que la fuerza política "nació para preocuparse por el otro".

"Tenemos que preocuparnos y ocuparnos para que la educación llegue a todos, contrariamente a lo que dicen muchos de que nosotros promovemos la no educación para embrutecer al pueblo y manejarlo. Justamente fue cuando el peronismo gobernó cuando el pueblo más se cultivó y más se educó", apuntó.

También fustigó a "los malos que todas las mañanas desalientan a los ciudadanos", que lo acusan de "autoritario" que "los encierra y los calla", y pidió combatir en conjunto los problemas generados por la pandemia de coronavirus.

En otro tramo de su discurso, el jefe de Estado afirmó que el Gobierno de la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, fue "el que más derechos otorgó en la historia de la democracia". "Fue un gobierno impresionante a la hora de igualar socialmente a las minorías", resaltó Fernández.

En el día del trabajador, el Presidente afirmó que "los trabajadores recuerdan al peronismo como dador de sus derechos", y resaltó: "Así nació el peronismo, con el pueblo en las calles reclamando la libertad de ese coronel (el ex presidente Juan Domingo Perón) que le había dado los derechos que nadie le había dado, que había incorporado a la sociedad a sectores absolutamente olvidados".