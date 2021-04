El Profe que un mes entrenó a Campazzo

(Por Darío Gutiérrez). - El miércoles Facundo Campazzo concretó una gran tarea en el triunfo de Denver Nuggets ante New Orleans Pelicans, por 114 a 112, sumando por primera vez un "doble-doble" con 19 puntos y 10 asistencias (más 6 rebotes), desde su llegada a la NBA. Por estos días, en Estados Unidos el argentino viene siendo muy elogiado por su mejoría paulatina y mayor protagonismo para con su equipo. Pero en esta nota nos interesa apuntar un recuerdo que involucra a un rafaelino, que tuvo el placer de tenerlo en el marco de su función en una selección argentina hace casi 9 años.

Nos referimos a Eduardo Costamagna, que fue el preparador físico de la selección argentina que se consagró campeona de mayores en Resistencia, Chaco, en junio de 2012. En ese momento, el cordobés era el más chico del plantel, con 21 años, de un seleccionado que fue a ganar el campeonato con la dirección técnica de Néstor "Ché" García (asistido por Facundo Muller), y lo logró de manera invicta, superando en la final a Venezuela por 79 a 56.

Ese equipo estuvo integrado por Juan y Leonardo Gutiérrez, Juan M. Fernández, Marcos Mata, Matías Sandes, Selem Safar, Facundo Campazzo, Martín Leiva, Marcos Delía, Franco Giorgetti, Nicolás Laprovittola y Federico Van Lacke.

"Recuerdo que en ese campeonato se iba a decidir cuál de los bases iba a ir a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Los dos, Campazzo y Laprovittola (que tuvo un paso por la NBA en San Antonio, y hoy juega en el Real Madrid) jugaron muy bien, pero finalmente Julio Lamas se inclinó por Facundo", mencionó en el inicio "Tato" luego de nuestra referencia para ese torneo, agregando que "fue un mes donde nos fuimos de gira, ganamos un torneo en Venezuela, luego estuvimos en Mendoza y finalmente 10 días en Chaco".

Consultado sobre cómo veía en ese entonces al hoy NBA, afirmó que "él era el mas chico de todos, y venía de salir campeón de la Liga Nacional. En esa selección eran varios que vinieron de Peñarol de Mar del Plata (Gutiérrez, Mata, Leiva y Safar también), se veía que tenía una condición física muy buena, pero todavía no tenía una visión de equipo y la calidad actual de asistir a los compañeros, lógicamente. Pero se notaba su gran actitud para defender. Fue hace 9 años, ahora ha desarrollado mucho más su cuerpo en cuanto a lo físico, resaltando que es un jugador bajo, 1m79, apenas un poco más de mi altura".

De lo que no quedan dudas es que su personalidad se comprobaba fácilmente. "Ya se lo notaba que era muy divertido, permanentemente sonriente, y hacían muchas bromas con él, muy abierto con el grupo", recordó Tato.

Si bien hoy nos queda la imagen de Campazzo por su actualidad, repasando ese plantel tuvo otros subcampeones mundiales en China 2019, como Laprovittola y Delía, desde el concepto de renovación que ya se buscaba para la Generación Dorada (el capitán era el campeón olímpico Leo Gutiérrez, al cual Costamagna tuvo tres temporadas en el recordado Ben Hur de nuestra ciudad). "Ese era un equipo muy juvenil y para muchos era la primera vez en la selección mayor, todos querían llegar muy alto en este deporte".



EL PASO EN EL MUNDIAL 2014

Luego Costamagna también fue el preparador físico del equipo nacional U17 que dirigió Silvio Santander en el Mundial disputado en Dubai, en 2014.

De ese plantel, asoman claramente Fernando Zurbriggen (reciente MVP de la Liga Nacional) y Máximo Fjellerup (que también fue subcampeón mundial hace dos años) como otros dos jugadores que seguramente pueden crecer mucho más deportivamente en los años venideros.

Sobre esas satisfacciones, Costamagna reconoció que "a mi me da mucho orgullo escuchar el himno cada vez que jugás un partido, estar en una selección argentina mayor. El título que ganó Argentina en Chaco fue el último a nivel de Sudamericano de mayores. Es una sensación única, la tarea se hace muy amena porque los que ingresan a la selección ya saben el trabajo que tienen que hacer, no hay egos, no hay patriadas individuales, se le pasa la pelota al compañero, se es muy solidario".



LA DIFICULTAD DESDE EL INTERIOR

El cambio de dirigencia de la CABB (al volver de Dubai se había dado la intervención de la CABB con Federico Susbielles luego de la gestión de Germán Vaccaro) y luego finalizó el contrato de Julio Lamas, que había propuesto a Costamagna para esos procesos.

"Como es natural en los recambios, hay cuerpos técnicos nuevos. Además, en mi caso se hace muy difícil estar trabajando desde el interior del país, lo cual es una desventaja grande. Y la otra complicación que no hubo mas equipos de Rafaela en la Liga Nacional. Desde que terminé la relación con Ben Hur en 2007 pude irme a Quimsa o a Corrientes, pero los preparadores físicos no tienen la misma protección laboral que los entrenadores o asistentes, y era un riesgo", analizó sobre su no continuidad en el deporte profesional.

No obstante, cabe recordar que estuvo trabajando hasta hace algunas semanas en Brown de San Vicente. "Fueron cinco años donde estuve muy cómodo, pero en los últimos tiempos se complicaron un poco los horarios y decidí dejar. De todos modos, existe la posibilidad de retomar el trabajo cuando pueda volver la Copa Santa Fe", culminó Costamagna.