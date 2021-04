Juan Rossowsky “El Ruso” Deportes 30 de abril de 2021 Redacción Por BOCHAS EN CANCHA

“El Ruso” ha sido uno de los eximios jugadores de bochas en cancha allá por los años 50, 60, 70 y algo más, era temible por su capacidad de juego. Solamente mencionar su nombre: Juan Rossowsky (“El Ruso”); influía su poderío sobre eventuales adversarios - quienes si bien tenían virtudes destacadas – muchas veces no ejercían o demostraban sus cualidades ante la presencia de “El Ruso”.

De un estilo poco ortodoxo para arrojar la bocha- digamos desprolijo y hasta cansino – al momento de “bochar” adelantaba su pie izquierdo, envolvía la bocha con su mano derecha, y en el desplazamiento sonaban como tañido de campanas ese manojo de llaves que llevaba permanentemente anudada a su cinto y ha sido una marca registrada, que sin duda anunciaba el certero bochazo sacando de ganancia la bocha adversaria, más aún – “cuanto las papas quemaban” no fallaba fortalecido por esa esencia ganadora. Encomiable figura de las bochas Rafaelinas. Su estirpe y figura fue reconocida en todo el país y seguirán transitando indefectiblemente para todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de verlo en acción.

Los simpatizantes de los clubes Sociedad Italiana (Bochas Club 1º de Julio) y Estudiantes de Rafaela han tenido el privilegio de que haya defendido con hidalguía esos colores en momentos diferentes allá lejos pero no hace demasiado tiempo, con el lamento inexorable de que ambos clubes hoy el juego de las bochas haya desaparecido. Un recuerdo y un aleluya a Juan “El Ruso” … ¡Un Grande...!

Informe: Oscar Alonso Camusso.