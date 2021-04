100 días de Gobierno de Biden: vacunación anticovid y recuperación económica como ejes

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cumplió este jueves 100 días de un Gobierno marcado por una exitosa campaña de vacunación contra el coronavirus y una masiva inyección de dinero para recuperar la economía que este miércoles ratificó, al instar al Congreso a aprobar una inversión pública "como solo se hace una vez en una generación".

"El país está avanzando de nuevo", celebró Biden en su primer discurso en una sesión conjunta de ambas cámaras del Capitolio y puso como ejemplo la acelerada campaña de inmunización y el gigantesco paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares aprobado por las bancadas oficialistas sin votos de la oposición.



VACUNAS

Sobre el primer punto, destacó que para este jueves el país ya habrá administrado más de 220 millones de dosis de vacunas contra la Covid-19 y subrayó tres logros concretos: "Hoy el 90% de los estadounidenses viven a menos de 5 millas (poco más de ocho kilómetros) de un centro de vacunación, 70% de los mayores de 75 años están completamente protegidos y más de la mitad de los adultos en el país tienen al menos una dosis". Si bien la curva de contagios había comenzado a descender cuando asumió, Biden no solo consiguió mantener esa caída, sino que está logrando amesetarla en un nivel similar al de la primera ola del año pasado, un dato considerable ya que en Europa, América Latina y algunos países asiáticos las últimas olas fueron peores que las de 2020. La lucha contra la pandemia en el país del mundo con más casos y muertos por coronavirus fue una de las prioridades cuando llegó a la Casa Blanca el 20 de enero en un país dividido tras los cuatro años de presidencia de Donald Trump y sus últimos meses en el poder, en el que exacerbó la violencia al no reconocer su derrota en las elecciones.



ECONOMIA

La contención del virus además es un requisito para la otra prioridad: una recuperación económica tras la mayor contracción del PBI desde la Segunda Guerra Mundial y que sea sostenible además en la competencia internacional.

Sobre ese tema también habló este miércoles ante un auditorio reducido por las medidas sanitarias del coronavirus: “El FMI estimó que nuestra economía crecerá un 6%. Estados Unidos está avanzando y no podemos detenernos ahora. Estamos en un momento de inflexión frente a la competencia de países como China". El demócrata volvió a pedir que el Congreso apruebe el ambicioso plan para modernizar y ampliar la infraestructura nacional de 2,3 billones de dólares que ya presentó y sumó otras dos iniciativas millonarias: un plan nacional para crear trabajos y otro destinado a las familias estadounidenses. "Todas las inversiones dedicadas a crear puestos de trabajo tendrán un principio base: comprar productos nacionales", prometió y dijo que esos empleos no dejarán afuera a la población de menores recursos que no suelen poder alcanzar una educación superior. "Vamos a garantizar mejor acceso a una mejor educación", afirmó al presentar su plan para las familias estadounidenses y destacó dos puntos: un recorte impositivo por cada hijo y cuatro años más de educación gratuita, para la primera edad -niños de tres y cuatro años- y para al menos dos años de colegios superiores comunitarios, después de la secundaria. Biden además repitió su promesa de campaña de no aumentar los impuestos a los que ganan menos de 400.000 dólares anuales y pidió volver a la carga impositiva para las grandes fortunas que existía durante el Gobierno republicano de George W. Bush y que modificó Trump en su reforma tributaria.



DATOS RECIENTES

Apenas horas después de que el presidente presentara un ambicioso plan al Congreso para aprobar una inversión pública "como solo se hace una vez en una generación" y que garantice una recuperación sostenida que no se limite a la pandemia, los datos frescos acompañaron el ánimo presidencial. Tras haber sufrido la mayor contracción del PBI desde la Segunda Guerra Mundial por la crisis del coronavirus, Estados Unidos está mostrando una sólida recuperación económica al crecer en el último trimestre a una tasa anual del 6,4%, según la estimación publicada este jueves por el Departamento de Comercio. Impulsado por una baja de casos de Covid-19, el repunte del consumo y un fuerte aumento del gasto público, este dato deja a la economía más grande del mundo a un 1% de su máximo, alcanzado a fines de 2019, justo antes de que el país sea golpeado por la pandemia.



EN QUE GASTAN LOS

ESTADOUNIDENSES

Los consumidores compraron autos, casas y bienes de consumo de gran valor, además de servicios como hoteles y restaurantes, y el gasto federal subió un 14% durante este primer trimestre. Además, la tasa de desempleo cayó hasta el 6% en los últimos nueve meses, a medida que se aceleraban las contrataciones, lo que hizo que los pedidos de seguro de desempleo cayeran a mínimos pandémicos en las últimas tres semanas, con una baja del 2% registrada solo la semana pasada. "En la semana que finalizó el 24 de abril, la cifra de avance para las solicitudes iniciales ajustadas estacionalmente fue de 553.000, una disminución de 13.000 respecto al nivel revisado de la semana anterior", señaló hoy el Departamento de Trabajo en un comunicado. Esta mejora también se vio reflejada en un repunte del 1,9% de los compromisos de compraventa de vivienda durante marzo, tras dos meses consecutivos en baja, indicó hoy la Federación Nacional de Agentes Inmobiliarios. La desmitificación del "efecto derrame" planteada por el presidente de Estados Unidos. "El efecto derrame en economía nunca funcionó. Es tiempo de hacer creer la economía desde abajo y el medio", insistió, al considerar que "la clase media construyó este país y los sindicatos ayudaron a construir la clase media".

"Es hora de que las empresas estadounidenses y el 1% más rico de los estadounidenses empiecen a pagar su cuota justa", defendió. Pese a que sus principales propuestas son rechazadas tajantemente por la oposición republicana por considerarlas muy caras y "anti-empresariales", Biden habló de unidad, evitó cualquier crítica o ataque a los republicanos e intentó mostrarse moderado y optimista sobre posibles consensos para conseguir reformas contra el racismo institucional, para legalizar a millones de inmigrantes y para prohibir armas de tipo militar. El espíritu conciliador y liberal abanderado por el mandatario se ve también reflejado en los integrantes de su gabinete y las segundas y terceras líneas de su Gobierno, compuestas por 58% de mujeres, 18% de afroestadounidenses, 15% de latinos, 15% de origen asiático, 14% de la comunidad LGBTQI+, 4% de veteranos de guerra, 3% de árabes y 2% de indígenas, según datos difundidos ayer por la Casa Blanca.