El regreso de Génesis Sociales 30 de abril de 2021 Redacción Por El regreso de Génesis incluirá recitales en Estados Unidos a partir de noviembre

BUENOS AIRES, 30 (Télam). - La mítica banda inglesa de rock Génesis, vuelta a reunir el año pasado por Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford, anunció que plasmará ese regreso con una serie de recitales por Estados Unidos, donde no actúa desde hace 14 años.

La serie denominada "The Last Domino? Tour", comenzará en el United Center de Chicago, Illinois, el 15 de noviembre y consta de otras 13 fechas por Washington DC, Charlotte, Montreal, Toronto, Buffalo, Detroit, Cleveland, Filadelfia y Massachussetts, informó la agencia de noticias Ansa

El grupo liderado por Collins tocará además en dos espectáculos en el área de Nueva York: visitará el mítico Madison Square Garden en Manhattan el 5 de diciembre y cinco días más tarde en el nuevo UBS Arena en Belmont Park.

Para la gira, el terceto estará acompañado por su antiguo guitarrista y bajista Daryl Stuermer y por Nic Collins en la batería.

Creado en 1967 por Tony Banks, Mike Rutherford, Peter Gabriel y Anthony Phillips, la banda tuvo varios cambios de bateristas, hasta que finalmente el lugar fue para Phil Collins. Tras la salida de Gabriel en 1975 y de Hackett en 1977, el grupo quedó reducido a un cuarteto, y posteriormente a un trío, con Collins como cantante y baterista, Rutherford como guitarrista y bajista y Banks como tecladista.

A partir de la década de 1980, la música de Génesis vería un cambio fundamental de estilo, del rock progresivo hacia el pop-rock, coincidiendo con la época de mayor éxito comercial y con Collins como su líder más visible.