Políticas públicas que potencien la empleabilidad

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, en el Día del Trabajador, reflexionó acerca de los desafíos que impone la actual crisis sanitaria, considerando que desde el Estado provincial, buscan garantizar la continuidad de las diferentes actividades: “Hoy estamos en un momento en lo que hace a la pandemia muy complicado, estamos atravesando la segunda ola, donde las autoridades del Ministerio de Salud nos van informando sobre la actualidad sanitaria, la cantidad de contagios, ya que esto es decisivo para adoptar cualquier tipo de decisión. Necesitamos una responsabilidad muy grande de todos los sectores sociales, económicos y productivos en lo que tiene que ver con la aplicación de las normas de cuidados y en ese sentido venimos trabajando y nos hemos reunido con todos los actores de la provincia de Santa Fe, para poner blanco sobre negro de que estamos hablando, cual es la situación actual y porque necesitamos un compromiso más grande”.

Respecto al empleo, el titular de la cartera de Trabajo, precisó que “no tenemos situaciones de conflictos laborales extendidas, sí tenemos conflictos puntuales con algunas empresas; lo que sí tenemos es un diálogo permanente con todos los sectores, tenemos una dinámica de diálogo que estamos llevando adelante en un contexto de pandemia, porque necesitamos imperiosamente disminuir la circulación de personas. Necesitamos evitar las reuniones sociales, necesitamos imperiosamente que se respete el distanciamiento social, porque de esta manera también cuidamos el empleo y a nuestros ámbitos laborales”.



LA REALIDAD DEL EMPLEO

El ministro de Trabajo señaló: “Nosotros tuvimos un proceso en el cual hacia junio del año pasado, habíamos perdido 40.000 empleos formales y no formales en la provincia de Santa Fe, a medida que se fueron elaborando los protocolos, que cada una de las empresas empezó a funcionar, cada una de las actividades industriales y comerciales, tuvimos un proceso de recuperación. Hacia finales del 2020 y principio de este año, ya los niveles de empleo en determinados sectores se ubicaban incluso mejor que en la época del inicio de la pandemia, niveles superiores a la prepandemia, particularmente en la industria y en construcción; finalmente, a principio de este 2021 los números del comercio también empezaron a ser positivos”.

“Este cuadro de situación que hoy tenemos referido a la actividad y al empleo y que es heterogéneo, porque hay otros sectores que siguen estando complicados como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el turismo. Para mantenerlos, para no volver caer en restricciones extremas, necesitamos el esfuerzo y compromiso de los actores de la actividad económica y social en el cumplimiento de las normas y protocolos, de otra manera la única forma dio resultados probados, no solo en la Argentina sino en mundo, es restringiendo drásticamente actividades, para evitar los contagios y para también poder aliviar al sistema de salud”, expresó Pusineri.



EL TRABAJO DIGNO

COMO VALOR SOCIAL

“Fomentamos el trabajo digno como valor social, para el trabajador y su familia, pero también para la empresa y la comunidad. Un trabajador formado con estabilidad y seguridad social es para la empresa un punto indispensable en su crecimiento y desarrollo. El trabajo digno no solo es la forma más efectiva de combatir la pobreza, sino también la seguridad y la vida en comunidad. Difícilmente alguien que encuentra en el trabajo una forma de realización personal y familiar se incline por el delito”, destacó el titular de la cartera laboral.

Pusineri indicó que “hoy la economía del conocimiento nos desafía a repensar las lógicas que reglaron el mercado de trabajo en los últimos 50 años. Esta situación afecta al mundo entero y a todas las ramas de actividad. Lejos de negarla o de analizarla en clave negativa, debemos aprovechar este momento bisagra para imaginar políticas públicas que potencien las condiciones de empleabilidad, generen trabajos que hace poco tiempo ni existían y faciliten la articulación entre formación y empleo”.

El funcionario, consideró que “esto requiere de la generación de nuevos acuerdos -o de la reformulación de los ya existentes- entre actores sociales, económicos, sindicales, educativos y políticos que tengan como meta favorecer la expansión del mercado de trabajo, incorporando activamente a todos los sectores de la población”.