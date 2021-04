“Es una obra de la que debe apropiarse y cuidarla el vecino” Locales 30 de abril de 2021 Redacción Por Ayer por la tarde en Plaza Fossano, del barrio 9 de Julio, se firmó el acta de inicio de las obras de 2.500 metros de bicisendas que se realizarán en calles Perú y Lisandro de la Torre. Del acto participó, Mónica Rivera, funcionaria nacional que resaltó el rol de los vecinos en este tipo de proyectos.

FOTO COMUNICACION SOCIAL AUTORIDADES. Con el apoyo del Gobierno nacional, Rafaela avanza con su plan de empleo y sustentabilidad.

En el marco del programa “Mejoramiento de Infraestructura Federal para el Desarrollo Sostenible (MIF)” del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de la Nación, ayer por la tarde se realizó en la Plaza Fossano del Barrio 9 de Julio, la firma del acta de inicio de las obras de 2500 metros de bicisendas que se realizarán en calles Perú y Lisandro de la Torre para aportar seguridad a los ciclistas y al sector.

Mónica Rivera, funcionaria nacional del Ministerio de Obras Públicas, quien estuvo participando del acto, señaló: “Fundamentalmente este es un proyecto que encaramos desde el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, conjuntamente con el gobierno de la provincia y con el municipio de Rafaela. Este proyecto se va a ejecutar a través de un programa que congestionamos conjuntamente con Naciones Unidas, con una de las agencias de Naciones Unidas que es la agencia de Servicios y Proyectos que es UNOPS. Ustedes van a haber muchas veces acá chicos con los chalecos de UNOPS, ya que son los supervisores de la obra que se va a realizar”.

“La particularidad que tiene este programa, es que se trabaja únicamente con cooperativas de trabajo, en este caso es muy interesante porque trabajamos con una cooperativa en donde tenemos una cantidad de mujeres, es decir muchas operarias dentro de las cuadrillas, que es algo que nosotros buscamos mucho para poder trabajar y que tiene que ver con la transversalidad de género”, precisó.

La funcionaria nacional explicó que “es una obra de aproximadamente 18 millones de pesos, bicisendas que van a traer creo que una estética y una comodidad para los vecinos de Rafaela y que realmente va a ser muy bien recepcionada. Es un trabajo muy lindo porque nosotros cuando abordamos todo lo que es la infraestructura la abordamos desde una mirada multidimensional, es de que no solamente es el tema de la infraestructura sino también decir, no solamente es el tema de la infraestructura propiamente dicha, sino es la infraestructura abordada con todo un acompañamiento social”.

“Lo que nosotros buscamos es poder sumar a los vecinos a esta obra para que ellos formen parte de la obra, la tomen como propia, porque en realidad cuando uno realiza estas obras hay que tener en cuenta que la plata que invertimos en ella no es un regalo de la Nación, sino que es parte de todos los argentinos, por eso es muy importante que tomemos conciencia toda la comunidad, qué es una obra que tenemos que apropiarla, que tenemos que cuidarla, que tenemos que mantenerla, más allá del esfuerzo que pueda hacer un gobierno provincial, desde la nación o el gobierno de la municipalidad; si los vecinos no se apropian de la obra, todo el esfuerzo que podamos hacer realmente se diluye. Espero que realmente la valoren, la cuiden, la disfruten y estoy muy contenta de estar hoy acá en Rafaela”, concluyó Rivera.