Los trabajadores y trabajadoras han tenido un rol central en la pandemia

Por Diego Peiretti*



Es importante recordar un poco el contexto en el cual venimos desarrollando nuestro trabajo desde que comenzó la pandemia, recordar que nadie podía estar preparado para enfrentar un fenómeno tan impredecible como incierto, y del cual sabíamos realmente poco.

En ese escenario nuestro principal desafío como gobierno municipal fue, y sigue siendo, estar cerca de la comunidad, comprender las necesidades de cada sector, escuchar atentamente los problemas que aquejan a cada parte de nuestra sociedad, y fundamentalmente construir los lazos necesarios que nos permitieran como ciudad, enfrentar la pandemia cuidando la salud, pero también la economía de cada familia rafaelina.

En ese marco, y partiendo del objetivo central de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, que es contribuir al desarrollo sustentable de los sectores económicos de Rafaela, promoviendo la innovación y la internacionalización, propiciando empleos de calidad y la inclusión de sectores vulnerables, durante todo el año que hemos transcurrido desde el inicio de la pandemia, hemos trabajado incansablemente en el afianzamiento de los canales de diálogo con los diversos sectores industriales, comerciales y de servicio de la ciudad, utilizando canales que ya estaban institucionalizados, y generando nuevos espacios como el Consejo económico, social y sanitario.

Nuestro gobierno se ha caracterizado por construir políticas públicas basadas en el diálogo permanente con todos los sectores, con las instituciones, con los y las vecinas de la ciudad, y el año pasado fue la oportunidad explícita para revalorizar este modo de hacer, y reconocer allí una de nuestras mayores fortalezas.

La situación económica, no sólo de nuestro país, sino del mundo, se ha visto duramente golpeada a partir de marzo del 2020, y Argentina también venía de atravesar años particularmente difíciles como consecuencia de políticas económicas del gobierno anterior que no priorizaban la producción y el trabajo. Esto trajo como resultado consecuencias serias dificultades para el tejido pyme nacional y local, con visibles impactos en el empleo. Todos estos elementos fueron construyendo un escenario en el cual nuestra tarea debía enfocarse en la reconstrucción de la economía local, en el cuidado del trabajo de cada rafaelino y rafaelina, y también en el acompañamiento a todos nuestros jóvenes que están iniciando su camino de inserción laboral.

La pandemia nos obligó a resignificar recursos, a establecer prioridades y amoldar nuestros planes de trabajo a la nueva coyuntura que se nos presentaba con muchas incertidumbres. Sin embargo, para nosotros también fue la oportunidad de desplegar al máximo la capacidad creativa para esta adecuación, para la construcción de herramientas políticas que ayudaran a sostener a cada sector económico de la ciudad, y para cuidar el empleo de los rafaelinos. Fue también la oportunidad, no sólo como gobierno, sino como sociedad, de entablar los canales de diálogo necesarios para encontrar soluciones conjuntas, para afrontar los conflictos de intereses y poner el interés común por encima de los sectoriales. Y me enorgullece decir que hemos transitado ese camino de manera coherente, solidaria y empática.

Hemos trabajado en el Diseño e implementación de protocolos, coordinamos con la Brigada Sanitaria acciones puntuales que buscaban de generar conciencia en esta nueva normalidad, gestionamos fondos ante gobierno provincial para asistir financieramente a los sectores más perjudicados, solicitamos al Concejo Municipal exenciones de tributos locales a rubros que no han podido trabajar durante la crisis sanitaria, asesoramos y gestionamos el Ingreso Familiar de Emergencia para todos aquellos que lo necesitaron… Acompañamos en la gestión de líneas crediticias para empresas, desarrollamos capacitaciones en herramientas tecnológicas para potenciar las ventas online, entre muchísimas otras acciones que estuvieron destinadas a sostener a nuestras empresas y cuidar el trabajo de los rafaelinos.

En este contexto, nunca dejamos de dialogar y trabajar junto a la CGT, y con los diversos gremios de trabajadores para acordar protocolos sanitarios y cuidados necesarios que no pusieran en riesgo la salud y la vida de los y las trabajadoras. La articulación de nuestra secretaría fue central para avanzar en cada una de las medidas que se tomaron en relación al desarrollo económico y el cuidado de los trabajadores.

Este 1º de mayo nuestro deseo tiene que ver con volver a poner a la ciudad de pie, celebrar el día del trabajador y la trabajadora poniendo sus derechos, sus necesidades en el centro de nuestras políticas públicas, y ese es nuestro compromiso. En ese marco seguimos trabajando desde nuestra Oficina de Empleo, en el desarrollo permanente de herramientas que le permitan a cada rafaelino mejorar sus condiciones de empleabilidad, propiciar puentes que generen el acceso al mundo del trabajo, intermediando entre la oferta y la demanda laboral, atendiendo a la calidad del empleo, al pleno desarrollo de las habilidades de cada uno, facilitando el acceso a las capacitaciones necesarias y poniendo el eje de nuestra función en seguir creciendo como ciudad, con todos y todas.

Vaya un saludo sincero en este día a todos los trabajadores y trabajadoras de la ciudad por su enorme compromiso en tiempos de pandemia. Su rol ha sido clave para sostener los procesos productivos en esta compleja coyuntura.



(*) Secretario de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela